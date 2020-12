FOCUS TMW - La Top 11 del Girone B di Serie C: Ginestra batte un nuovo record, che gol di Capanni!

focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Ginestra batte un nuovo record, che gol di Capanni!

vedi letture

Serie C

Oggi alle 07:05 Serie C

E’ andata in archivio la 15^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Arezzo-Modena 0-1

Carpi-Gubbio 2-2

Fano-Feralpisalò 1-1

Fermana-Ravenna 2-1

Imolese-Vis Pesaro 1-2

Mantova-Cesena 0-4

Padova-Triestina 0-0

Perugia-Virtus Verona 2-2

Sambenedettese-Matelica 2-3

Südtirol-Legnago 1-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 4-3-3:

Ginestra (Fermana): altra prova strepitosa per un portiere che sta battendo tanti record personali. Ipnotizza Mokulu dal dischetto parando il quarto rigore stagionale, nessuno ha fatto meglio nei campionati professionistici fino a questo momento.

Nava (Vis Pesaro): bel duello con Provenzano, senza esclusione di colpi. Ne esce complessivamente vincitore. Gara di grande temperamento che denota anche una crescita psicofisica rispetto al recente passato.

Malomo (SudTirol): funziona il tandem con Curto, ma è tutto il quartetto difensivo che sta traendo beneficio dalle sue ottime prestazioni.

Zara (Modena): Cutolo e Pesenti non sono proprio gli ultimi arrivati e se la cava molto bene, nessun problema nemmeno quando entra una “vecchia gloria” come Cerci, puntualmente e costantemente anticipato.

Munoz (Gubbio): nella giornata caratterizzata dalle rimonte, è lui ad avviare la girandola di gol in quel di Carpi approfittando della morbida marcatura avversaria sugli sviluppi di un corner ben battuto da Pasquato. Si fa rispettare nel gioco aereo, viene sostituito dopo aver beccato una pesante ammonizione.

Del Carro (V.Verona): sfrutta uno schema su palla inattiva e un’errata copertura della difesa del Perugia per battere il portiere da pochi passi e segnare la rete dello 0-2. Non basterà per vincere, ma ottimo davvero il movimento con cui elude la stretta marcatura avversaria.

Angiulli (Sambenedettese): il gol dell’illusione…ma che gol! Una conclusione dai 25 metri che si insacca alle spalle del portiere e che lasciava presagire un pomeriggio di serenità prima della clamorosa rimonta del Matelica.

Tait (SudTirol): il lungo assedio dei padroni di casa si materializza all’81’ con un gol del migliore in campo. 90 minuti di spessore assoluto, tra tiri, assist e ripiegamenti difensivi da vero leader.

Lazzari (Vis Pesaro): doppietta che vale un successo fondamentale in casa dell’Imolese. Bravissimo a trovare il pari con un tiro a volo, altrettanto nella trasformazione dagli undici metri.

Capanni (Cesena): indovina la traiettoria giusta e batte il portiere del Mantova con una conclusione da lunghissima distanza. Una parabola imprendibile che consente ai bianconeri di chiudere virtualmente il match già dopo 14 minuti.

Moretti (Matelica): contropiede da manuale del calcio, la classica ripartenza in superiorità numerica che non lascia scampo alla difesa della Samb. Bravissimo a rimanere freddo a cospetto del portiere e a trafiggerlo per l’inatteso 1-3.