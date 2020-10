focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Gomez mette ko il Modena

E’ andata in archivio la 3^ giornata del Girone C di Serie B. Questi i risultati:

Carpi-Fano 0-0

Feralpisalò-Imolese 2-1

Gubbio-Arezzo 1-1

Matelica-Südtirol 1-1

Padova-Mantova 3-1

Perugia-Cesena 1-2

Ravenna-Vis Pesaro 2-1

Sambenedettese-Fermana 1-1

Triestina-Modena 1-0

Virtus Verona-Legnago 0-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 4-3-3:

Rossini (Carpi): primo tempo di grande spessore, se il Fano non passa in vantaggio è esclusivamente merito del numero uno di casa. Si supera soprattutto su Paolini.

Di Sabatino (Fano): prova autorevole al centro della difesa, annulla Biasci e riesce ad anticiparlo con grande puntualità e senza nessuna sbavatura. Uno dei migliori.

Tartaglia (Triestina): per Spagnoli e Costantino un pomeriggio non semplicissimo, merito di un difensore attento e capace di giganteggiare nel gioco aereo.

Longo (Cesena): un terzino moderno, molto attento in copertura ma allo stesso tempo efficace quando spinge. Ottima una diagonale difensiva che gli consente di anticipare provvidenzialmente Melchiorri ben appostato sul secondo palo.

Formiconi (Gubbio): mister Torrente gli chiede maggior coraggio in proposizione e viene accontentato, soprattutto nel primo tempo svolge il compito in modo perfetto. Dopo l’1-0 bada al mantenimento della posizione e merita un’ampia sufficienza.

Ronaldo (Padova): si sta confermando un calciatore "sprecato" per la categoria. Nei momenti di difficoltà i compagni si affidano sempre alle sue giocate, riesce ad abbinare qualità a quantità come raramente si vede in Lega Pro. Il gol? Una liberazione. Per lui e per la squadra.

Papa (Ravenna): sfrutta una clamorosa disattenzione difensiva della Vis Pesaro e trasforma una palla innocua in uno splendido gol. Bravissimo a restare lucido dopo una inarrestabile cavalcata verso la porta.

Angiulli (Sambenedettese): nel momento di maggiore pressione dei marchigiani tira fuori dal cilindro il missile dai venti metri che vale il punto dell'1-1.

Balestreto (Matelica): trova la rete con una rovesciata da distanza ravvicinata, è bravissimo ad avventarsi sul pallone dopo la corta respinta del portiere.

Gomez (Triestina): scambio efficace con Petrella e pallone in fondo al sacco che vale il successo in uno scontro diretto che rievoca partite disputate in ben altre categorie. Uno dei migliori in campo.

De Silvestro (Gubbio): sfrutta alla perfezione un errore di Tarolli e segna il gol dell’illusorio vantaggio a cospetto di una squadra forte come l’Arezzo. Spreca qualche ripartenza nel finale, ma è sempre una mina vagante nell’uno contro uno.