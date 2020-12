focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Minesso si regala un Natale speciale, Mensah eroe di Trieste

Va in archivio un’altra intensissima giornata del girone B del campionato di serie B. Questi i risultati finali:

Arezzo-Legnago 1-1

Imolese-Cesena 1-2

Sambenedettese-Virtus Verona 1-0

SudTirol- Triestina 1-2

Mantova-Gubbio 1-2

Fermana-Vis Pesaro 2-0

Padova-Modena 0-1

Perugia-Ravenna 3-1

Fano-Matelica 1-2

Di seguito la top 11 di TMW, formazione schierata con il 4-2-4

Ginestra (Fermana): porta inviolata contro la Vis Pesaro, i portieri bravi sono quelli che riescono a farsi trovare pronti anche quando ci sono poche occasioni per mettersi in mostra. E’ un premio anche per il suo grande girone d’andata, in cui è stato fondamentale anche per i rigori parati.

Pergreffi (Modena): in casa della corazzata Padova serviva una prestazione di livello assoluto del reparto arretrato. C’è stata un po’ di fisiologica sofferenza nel finale, ma il quartetto emiliano se l’è cavata alla grande. E lui è stato il migliore

Uggè (Gubbio): grande prestazione a cospetto del Mantova, merita un voto molto alto per un grande salvataggio sulla linea a fine gara che ha consentito agli umbri di mantenere il vantaggio.

Pellizzari (Legnago): soprattutto nel primo tempo è uno dei migliori in campo, mostra sempre coraggio negli anticipi e grande lettura di ogni situazione di gioco. Attento in diagonale difensiva, tiene botta anche quando l’Arezzo assedia l’area di rigore a caccia del pareggio.

Brivio (Triestina): diventato titolare inamovibile, macina chilometri sulla fascia e sforna cross sempre interessanti dimostrandosi un fattore sulle palle inattive.

Angiulli (Sambenedettese): quando la partita sembrava destinata allo 0-0 ha tirato fuori dal cilindro una traiettoria maligna e imprevedibile direttamente su calcio piazzato. Fino a quel momento è stato l’uomo ovunque del centrocampo marchigiano.

Ardizzone (Cesena): una sforbiciata spettacolare consente ai bianconeri di portarsi in vantaggio. Sfiora la doppietta con una bella conclusione dalla distanza. Perfetto

Minesso (Perugia): si regala un Natale indimenticabile siglando addirittura una tripletta, tra l’altro di pregevole fattura. Si è caricato addosso la squadra in un momento di relativa difficoltà consentendo agli umbri di riproporsi per la promozione diretta. Straordinario.

Gomez (Gubbio): una doppietta fondamentale regala a mister Torrente e ai tifosi eugubini un Natale sereno. Prima di testa, poi direttamente da calcio d’angolo: una forza della natura.

Spagnoli (Modena): sblocca il risultato con un pallonetto di pregevole fattura con il quale scavalca l’incredulo Vannucchi. Poco dopo sfiora il raddoppio, ma la difesa del Padova si salva in extremis e con un po’ di fortuna. Implacabile.

Mensah (Triestina): spina nel fianco per la difesa del SudTirol, si inventa in zona Cesarini una rovesciata spettacolare che vale tre punti che sanno di svolta. C’era bisogno di un finale di 2020 così per riproporsi in zona promozione. Conquista anche un calcio di rigore.