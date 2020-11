focus La Top 11 del Girone B di Serie C: Ronaldo la stella del Padova. Bravo Fulignati

E' andata in archivio l'8^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Arezzo-Triestina 2-2

Fermana-Carpi 0-1

Mantova-Imolese 0-0

Modena-Perugia 0-1

Sudtirol-Sambenedettese 0-0

Virtus Verona-Matelica 1-0

Legnago Salus-Feralpisalò 1-1

Ravenna-Fano AJ 1-0

Vis Pesaro-Gubbio 1-0

Cesena-Padova 0-2

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Fulignati (Perugia): la difesa gli alza il muro davanti, ma prima di questo, quando siamo a inizio ripresa, è lui a respingere un tiro a distanza ravvicinato di Zaro, tenendo a galla i suoi. Un là importante verso i tre punti. Sempre pronto e attento, specie sui calci piazzati.

Malomo (Sudtirol): prova di spessore quella del centrale, che annienta l'attacco della Sambenedettese. Attento e puntuale nelle occasioni difensive, è anche l'autore della maggior parte delle ripartenze dei suoi.

Perna (Legnago): ottima prova di tutta la squadra, ma l'esperto ex Modena mette quel tocco in più che fà la differenza nella retroguardia. Non sarà la miglior prova della sua carriera, ma di sicuro è determinante per la squadra.

Venturi (Carpi): l'ex centrocampista ormai se la cava egregiamente anche nel ruolo di difensore. Suoi due interventi decisivi, che permettono poi ai biancorossi di far incanalare la gara nel giusto binario.

Scarsella (Feralpisalò): realizza il gol del pareggio, ed è l'uomo ovunque in campo. Si fa sempre trovare al posto giusto al momento giusto, aiutando sia la difesa quando c'è da coprire che, soprattutto, il reparto avanzato.

Morachioli (Imolese): gli bastano circa 30 minuti pe dare un volto diverso alla sua squadra. Ha verve, brillantezza, entusiasmo: gestisce bene la manovra offensivo dei rossoblù, e nel finale è lui a servire a Sall una palla al bacio che l'attaccante, però, non finalizza.

Ronaldo (Padova): ancora una volta decisivo. Nei due gol c'è il suo zampino: prima batte il rigore che si procura Della Latta e segna il quarto gol stagionale, poi si sdebita servendo al centrocampista l'assist per la rete che chiude il monday night in Romagna.

Giraudo (Vis Pesaro): non fa particolare fatica la squadra marchigiana contro il Gubbio, ma l'esterno mette comunque la ciliegina sulla torta con una prova dinamica e di grinta.

Mokulu (Ravenna): fa valere la sua esperienza, e solo con quella riesce a rompere l'equilibrio di un match tirato e giocato sul filo del rasoio. Si procura il rigore e lo segna, consegnando tre punti importanti ai romagnoli.

Danti (Virtus Vecomp Verona): ha personalità, non sollo tattica ma anche umana. Però in campo, palla al piede, è bravo a decidere le sorti di una partita difficile da sbrogliare: al chirurgico destro con cui sblocca (e poi decide) la partita, aggiunge un altro tiro parato da Cardinali.

Pesenti (Arezzo): il primo gol degli amaranto al "Comunale" lo firma lui, ed è pesantissimo perché riapre un confronto che pareva ormai chiuso. Da vero attaccante di razza, sfrutta un retropassaggio e insacca con un destro a giro.