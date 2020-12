focus La Top 11 del Girone B di Serie C: sugli scudi la Triestina. Santini un big

E' andata in archivio la 16^ giornata del Girone B di Serie C. Questi i risultati:

Cesena-Sambenedettese 2-1

Matelica-Carpi rinviata per Covid-19

Ravenna-Imolese 3-2

Triestina-Perugia 2-1

Virtus Verona-Sudtirol 2-2

Feralpisalò-Fermana 1-1

Gubbio-Padova 0-3

Vis Pesaro-Arezzo 3-2

Legnago Salus-Mantova 0-0

Modena-Fano 2-0

Di seguito, la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com, che opta per il 3-4-3:

Pizzignacco (Legnago): pazzescamente lucido nel parare il rigore a Ganz, e sempre sicuro in ogni uscita. Compresa quella bassa sul finale di gara e lontano dalla sua porta.

Bergonzi (Feralpisalò): pungente come non mai sulla fascia destra, è abilissimo in fase di contenimento, e sforna tanti cross perfetti per spingere in avanti. Contrasta gli avversari senza timore alcuno.

Lambrughi (Triestina): gara sicura, dove fa valere qualità ed esperienza, non sbagliando nulla contro una squadra comunque scafata come il Perugia. Già dalla precedente gara è tornato sugli scudi, un valore aggiunto per gli alabardati.

Scrosta (Fermana): buoni i suoi movimenti per portare in avanti la squadra in un match tutt'altro che semplice. Anche in difesa svolge egregiamente il compito, facendo valere il fisico ma mai risultando irruento.

Steffè (Cesena): sta entrando sempre di più nei meccanismi di gioco bianconeri, e tutto il gruppo ne giova. Con la Samb duella senza fatica per tutti i 90', ed è suo il grande inserimento in occasione del primo gol degli emiliani.

Di Paola (Vis Pesaro): in una gara dove i nervi fanno da padrone, lui rimane lucido e costante per tutti i 90', dando un grande contributo alla manovra del gioco dei suoi. E pensare che è arrivato in biancorosso da solo un mese...

Bentivoglio (VirtusVecomp Verona): fondamentale per la costruzione del gioco, in una sfida ostica mette a servizio dei suoi tutta la sua esperienza. Non sbaglia niente, è sempre al posto giusto nel momento giusto e grazie alla sua perfetta visione di gioco non sbaglia un passaggio.

Boultam (Triestina): passino, ma nemmeno troppo, le due reti. La prestazione del centrocampista offensivo è di quelle perfette: svaria sulla trequarti, è sempre nel vivo della manovra, e vince il duello con Burrai.

Monachello (Modena): parte subito con il botto, ma se nel primo tempo è il palo a negargli la gioia del gol, nella ripresa sfrutta il cross di Mignanelli e segna di testa il gol che vale i tre punti. Sfiora il raddoppio, ma vede la palla deviata in angolo.

Pittarello (VirtusVecomp Verona): pressa, lavora di sponda, cerca la profondità, segna. Una partita perfetta. Lo è quella dei suoi in generale, specie dato il calibro dell'avversario, ma lui è nettamente il migliore tra tutti quelli scesi sul rettangolo verde del "Gavagnin".

Santini (Padova): gli bastano 20' per segnare, con i suoi per altro inferiorità numerica a difendere lo 0-1 a Gubbio, per siglare la rete del raddoppio, procurarsi un rigore, far espellere l'avversario e trasformare il penalty. Non è la quantità che conta, ma la qualità.