E’ andata in archivio la 3^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Bisceglie Mercoledì 28 ottobre

Catania-Juve Stabia 1-0

Catanzaro-Paganese 1-0

Cavese-Bari 2-3

Francavilla-Vibonese 2-2

Potenza-Casertana 2-2

Teramo-Foggia Mercoledì 28

Ternana-Palermo 0-0

Turris-Viterbese 2-1

Ha Riposato Monopoli

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-5-2:

Martinez (Catania): quasi inoperoso per 90 minuti, ma diventa il protagonista assoluto nel finale di partita quando si immola su Mastalli e compie un intervento strepitoso che vale quanto un gol.

Celiento (Bari): il difensore col vizio del gol gonfia ancora la rete. Addirittura due volte. Una doppietta di grande livello contro la Cavese che consente ai pugliesi di blindare le primissime posizioni.

Marconi (Palermo): la squadra di Boscaglia sta crescendo, ne è dimostrazione il progresso fatto da tanti singoli calciatori rispetto alle prime uscite stagionali. Decisivo e puntuale su Vantaggiato e Falletti.

Tonucci (Catania): il calcio, a volte, sa essere davvero strano. Lunedì era un giocatore della Juve Stabia, due giorni dopo segna il primo gol stagionale con la sua nuova maglia....da ex! Bravissimo ad approfittare di una sponda di Silvestri, sulle palle inattive ha dimostrato da sempre di essere un fattore.

Valente (Palermo): catechizzato a dovere da Boscaglia, riesce ad essere efficace nelle chiusure e propositivo quando si deve attaccare. Sempre pronto nei raddoppi di marcatura.

Verna (Catanzaro): batte Fasan con una conclusione chirurgica dal limite dell'area, coronamento di un'azione decisamente ben orchestrata.

Franco (Turris): due gol strepitosi gli consentono di essere l'uomo copertina della giornata. L'avessero segnata in A una doppietta del genere, ne parlerebbero i telegiornali per un mese. Sinistro magico, capace di abbinare potenza e precisione. Tanta roba per la categoria.

Castorani (Francavilla): Mattei lo dimentica e lui non perdona, una conclusione perfetta che non lascia scampo al portiere avversario. Poco dopo scodella un cross di prima intenzione sul quale Perez non arriva per un soffio.

Doda (Palermo): prestazione decisamente efficace per gli esterni del Palermo, premiati di diritto come migliori in campo. SI applica alla perfezione in entrambe le fasi.

Plescia (Vibonese): sfrutta uno schema da palla inattiva per segnare il gol del momentaneo vantaggio, già nel primo tempo era spesso comparso alle spalle del diretto marcatore senza tuttavia inquadrare il bersaglio.

Cuppone (Casertana): indovina la traiettoria giusta con una maligna conclusione dalla distanza. Il tiro, apparentemente non irresistibile, spiazza il portiere del Potenza proteso in tuffo. Un gol fondamentale per sancire la rimonta in campo esterno.