focus La Top 11 del girone C di serie C: Curcio decide il derby. Doppietta per Senesi e Cianci

Serie C

Oggi alle 07:10 Serie C

E’ andata in archivio l’8^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Turris 2-4

Catania-Vibonese Rinviata

Foggia-Bari 1-0

Juve Stabia-Bisceglie 1-0

Monopoli-Francavilla 1-3

Paganese-Teramo 1-2

Palermo-Viterbese Rinviata

Potenza-Cavese 4-4

Ternana-Catanzaro 5-1

Ha Riposato Avellino

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 4-3-1-2:

Fumagalli (Foggia): regala un brivido alla retroguardia quando perde un pallone dalle mani, ma lo recupera sulla linea di porta. Vincere un derby da imbattuto è una grossa soddisfazione personale, con due importanti interventi su Antenucci è riuscito a vincere il duello a distanza con i forti attaccanti del Bari.

Sperandeo (V. Francavilla): è lui ad avviare la rimonta sul campo del Monopoli con una conclusione in torsione in piena area di rigore che non lascia scampo al portiere pugliese. Interessanti un paio di lanci dalle retrovie che hanno creato più di un grattacapo agli avversari.

Allievi (Juve Stabia): in una partita quasi a senso unico spicca comunque la prova di grande autorità del difensore centrale delle vespe, sempre attento sulle cosiddette seconde palle e ottimo negli interventi di testa.

Agostinone (Foggia): 40 minuti di spessore prima dell’infortunio. Sente in modo particolare la gara e riesce a caricare a dovere i compagni, gioca d’anticipo e le prende praticamente tutte a cospetto di avversari di categoria superiore.

Mammarella (Ternana): difficile scegliere un migliore in campo quando batti per 5-1 una diretta concorrente come il Catanzaro. Premiamo lui perché, alla sua età, riesce ancora ad essere determinante. Sui calci piazzati è letale, avvia tante ripartenze con bravura e qualità. Insostituibile.

Ilari (Teramo): due gol e prova da incorniciare per questo calciatore, bravissimo negli inserimenti senza palla e sempre pericoloso dalla distanza. Carica i suoi compagni anche quando il pareggio sembra ormai scritto, ha il merito di crederci sull’ultimo pallone e consegna tre punti che sanno di svolta.

Izzillo (Casertana): gonfia la rete poco prima di uscire, sfruttando una bell’azione corale rifinita efficacemente dal solito Castaldo. Per potenza e precisione un gol davvero pregevole…ma che non è bastato.

Franco (Turris): trasforma con bravura il calcio di rigore del nuovo e definitivo vantaggio spianando al strada verso un importante successo esterno nel derby con la Casertana.

Curcio (Foggia): undici metri di felicità che gli permettono di entrare già nella storia del club. La sua squadra gioca una partita strepitosa, lui ha il merito di procurarsi il penalty e segnare con freddezza il gol della vittoria.

Senesi (Cavese): entra a referto in una partita infinita, la sua doppietta restituisce vitalità e carattere ad una squadra che sembrava ormai rassegnata all’ennesima sconfitta. Splendido il sinistro da posizione impossibile che vale il 3-2, poco dopo capitalizza al massimo una meravigliosa azione corale.

Cianci (Potenza): una doppia prodezza balistica su calcio piazzato non consente di battere la Cavese, ma basta per diventare l’uomo copertina di giornata. Somma gli dà fiducia, lui la ripaga nel migliore dei modi. Semplicemente strepitoso.