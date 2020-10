focus La Top 11 del Girone C di Serie C: il riscatto di Bisogno, Fella implacabile

Serie C

Oggi alle 07:10

E’ andata in archivio la 4^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Juve Stabia - Virtus Francavilla 2-1

Monopoli - Teramo 0-2

Palermo - Avellino 0-2

Vibonese - Catanzaro 0-0

Viterbese - Bari 0-3

Casertana - Ternana 3-3

Paganese - Cavese 0-0

Bisceglie - Turris 0-1

Foggia - Potenza 2-0

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per il 3-4-3:

Bisogno (Cavese): il classe 2000 dei blufoncè aveva bisogno di una grande parata per riscattare l'errore di mercoledi contro il Bari. Entra al 29' della prima frazione per sostituire il collega D'Andrea, espulso per fallo da ultimo uomo, è neutralizza, grazie a un ottimo riflesso, il penalty calciato da capitan Scarpa al 70'.

Di Cesare (Bari): batte Daga con un perfetto colpo di testa, bello anche l'assist di un motorino come D'Orazio. Non solo Antenucci, dunque: i biancorossi hanno potenziali marcatori anche negli altri reparti.

Germino (Foggia): salta più in alto di tutti sul cross perfetto di Curcio per la rete del vantaggio proprio allo scadere del primo tempo. Il modo migliore per allontanare, almeno per 90 minuti, le polemiche e le tensioni dei giorni precedenti.

Garattoni (Juve Stabia): Mastalli batte la punizione, si accende una mischia furibonda in area ed è lui il più lesto di tutti per la deviazione sottomisura. Primo centro stagionale, preludio ad una rimonta importante e inaspettata.

Costa Ferreira (Teramo): sfrutta un grande assist di Bombagi per mettere al sicuro il risultato già dopo 20 minuti. Una rete preziosissima e di ottima fattura.

D'Angelo (Avellino): un palermitano che castiga...il Palermo. Segna il gol del vantaggio con un bel tiro al volo, agevolato dalla dormita difensiva dei siciliani. Sempre costanti i suoi inserimenti in area senza palla.

Bombagi (Teramo): dai suoi piedi passano tutte le azioni pericolose del Teramo, determinante in occasione del gol dello 0-2 segnato da Costa Ferreira. Sulla trequarti riesce sempre a creare superiorità numerica, spazia su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento.

Franco (Turris): gara dopo gara sta acquisendo maturità e consapevolezza dei propri mezzi, il suo approccio al campionato è stato perfetto. Avvia l'azione del vantaggio con un sinistro insidioso e che manda in tilt la difesa avversaria.

Fella (Avellino): non poteva presentarsi meglio ai suoi nuovi tifosi. A Salerno già lo rimpiangono, nel frattempo fa godere i "cugini" biancoverdi con una prodezza che vale il 2-0 sul prestigioso campo di Palermo.

Cuppone (Casertana): si iscrive a referto in una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte. In zona Cesarini fredda Iannarilli con un perfetto colpo di testa approfittando della morbida marcatura dei centrali della Ternana.

D'Ursi (Bari): sfrutta una intuizione di Antenucci e il buco centrale della difesa di casa per calare il tris a ridosso del 45' e mettere in ghiacciaia una partita mai in discussione.