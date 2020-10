focus La Top 11 del girone C di serie C: Maniero irrompe con una doppietta

E’ andata in archivio la 7^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Avellino-Casertana 3-1

Bari-Catania 4-1

Catanzaro-Palermo Mercoledi 4 Nov.

Cavese-Monopoli 0-1

Francavilla-Potenza 2-1

Teramo-Juve Stabia 1-0

Ternana-Foggia 2-0

Turris-Paganese 0-3

Vibonese-Viterbese 2-2

Ha Riposato Bisceglie

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 4-3-3:

Tomei (Juve Stabia): in una giornata non particolarmente felice per i portieri di questo girone, premiamo un calciatore che ha lasciato il campo sconfitto, ma…da migliore in campo. Almeno due prodezze hanno tenuto a galla le vespe prima della magia di Arrigoni.

Sbampato (Paganese): nel crollo interno della Turris c’è tanto di una difesa apparentemente ritrovata e che lui ha guidato con bravura. Si toglie anche lo sfizio di entrare nel tabellino dei marcatori con una deviazione sottomisura facile ed efficace.

Piacentini (Teramo): talvolta segue Mastalli fino a metà campo per arginare le sortite offensive dell’avversario di maggior talento. Vinti anche i duello con Bubas e Romero.

De Cesare (Bari): l'esperto capitano dei galeltti sale in cattedra allo scadere della prima frazione, quando con un perfetto destro a giro batte il portiere degli etnei per il momentaneo 1-1.

Defendi (Ternana): ormai è un vero e proprio terzino nello scacchiere tattico di mister Lucarelli, un calciatore che all’occorrenza può fornire variabili tattiche e diventare mezz’ala in un centrocampo a cinque o un muro davanti alla difesa. La sua duttilità sta risultando determinante, altra prova autorevole di spessore.

Arrigoni (Teramo): la fascia di capitano lo galvanizza, sarà un caso ma disputa una partita splendida. Indovina il classico gol della domenica con una conclusione dai 25 metri che fredda il portiere e consente agli abruzzesi di proseguire la marcia trionfale.

Giorno (Monopoli): sta diventando una piacevole costante. Quando si segna un gol praticamente da centrocampo ci sono enormi responsabilità dei portieri, ma solo i grandi giocatori tentano una situazione del genere. Ci ha provato…ed è andata bene.

Palumbo (Ternana): davvero un mistero come questo ragazzo non riesca a fare il definitivo salto di categoria. A Salerno sembrava fosse pronto ad esplodere, poi una involuzione e il ritorno in Lega Pro. Categoria in cui è determinante. Combatte e corre fino alla fine, cercando anche la giocata di qualità per mandare in porta i compagni.

Tounkara (Viterbese): con Rossi va a memoria, i due giocano insieme ormai dai tempi delle giovanili della Lazio e stanno garantendo gol e prestazioni. Nel momento forse più delicato del match riesce a segnare un gol bello quanto importante.

Diop (Paganese): sblocca il derby già dopo 9 minuti mettendo la partita sul binario giusto. Perentorio il colpo di testa con cui batte il portiere della Turris e avvia un pomeriggio di festa.

Maniero (Avellino): l’uomo più atteso si è finalmente sbloccato. Una sua doppietta consente ai biancoverdi di aggiudicarsi il derby con la Casertana e di candidarsi autorevolmente come mina vagante del girone.