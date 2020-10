focus La Top 11 del girone C di serie C: Menegatti spiderman, eurogol di Mastalli

vedi letture

E’ andata in archivio la 6^ giornata del Girone C di Serie B. Questi i risultati:

Casertana-Catanzaro 0-0

Catania-Ternana 1-3

Foggia-Avellino 1-2

Juve Stabia-Cavese 2-0

Monopoli-Bari 0-0

Paganese-Francavilla 0-0

Palermo-Turris Rinviata

Potenza-Teramo 1-1

Viterbese-Bisceglie 1-1

Ha Riposato Vibonese

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 4-2-4

Menegatti (Monopoli): Montalto era già pronto ad esultare, ma il suo intervento d’istinto è stato spettacolare e strepitoso. Mancavano trenta secondi, non ci sarebbe stato più tempo per recuperare. Per distacco il migliore in campo, si supera anche su Antenucci e Citro.

Kodromaz (Juve Stabia): il mister gli chiede grande attenzione in fase difensiva, consapevole che la Cavese cerca sempre la sovrapposizione degli esterni per creare superiorità numerica. Se la cava bene, con alcune chiusure perfette. Con il passare dei minuti diventa anche più intraprendente.

Defendi (Ternana): gara di grande applicazione ed attenzione in fase difensiva, si toglie anche lo sfizio di calare il tris con un tap-in che non lascia scampo al pur bravo Martinez.

Piacentini (Teramo): dalle sue parti ruota un elemento valido come Salvemini, se la cava con disinvoltura prendendogli le misure sin dai primi minuti.

Setola (Casertana): prestazione autorevole per il ventunenne difensore dei falchetti, gettato nella mischia dal primo minuto e autore di una partita quasi perfetta. Pratico, ma allo stesso tempo elegante in qualche disimpegno.

D’Angelo (Avellino): sta diventando un fattore, quel giocatore che –per caratteristiche – è mancato e tanto l’anno scorso. Sblocca il risultato sul difficile campo di Foggia e cerca anche il raddoppio con un velenoso tentativo dalla distanza.

Giorno (Monopoli): centrocampista completo, bravo in entrambe le fasi. A cospetto dei “colossi” del Bari sfodera una prova di grande sostanza, impreziosita da un paio di assist dalla trequarti non sfruttati a dovere dai compagni.

Mastalli (Juve Stabia): nell’anno della consacrazione si sta riscoprendo finanche esterno d’attacco, una felice intuizione di mister Padalino. Il gol che sblocca la partita è da antologia, una punizione calciata in modo perfetto e che toglie la proverbiale ragnatela dall’incrocio.

Santaniello (Avellino): con Fella relegato in panchina tocca a lui conferire qualità, rapidità e imprevedibilità alla manovra. Compito che riesce in pieno, con tanto di rigore trasformato che spiana la strada verso un altro fondamentale successo esterno.

Pinzauti (Teramo): è suo il gol più bello dell’intero turno infrasettimanale. Perfetto il cross di Diakitè, spettacolare la rovesciata che lascia di stucco Marcheggiani e l’intera difesa del Potenza. Una rete da fuoriclasse.

Sartori (Bisceglie): a Foggia aveva sbagliato due occasioni abbastanza semplici, si è riscattato con la rete del pareggio in quel di Viterbo in piena zona Cesarini. “E’ stata una liberazione, ci tenevo tantissimo a regalare punti ai miei compagni” ha dichiarato in sala stampa,laddove ha ricevuto i complimenti dello staff tecnico e della proprietà.