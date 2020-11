focus La Top 11 del Girone C di Serie C: salvataggio provvidenziale di Almici, super Marras

vedi letture

Serie C

Oggi alle 07:10 Serie C

E’ andata in archivio la 10^ giornata del Girone C di Serie C. Questi i risultati:

Casertana-Vibonese rinv.

Catania-Bisceglie rinv.

Catanzaro-Teramo 1-0

Foggia-Turris 2-2

Juve Stabia-Palermo 0-2

Monopoli-Viterbese 1-1

Paganese-Avellino 1-1

Potenza-Bari 1-4

Ternana-Francavilla 1-0

Ha Riposato Cavese

Di seguito la TOP 11 di TuttoMercatoWeb.com che opta per 3-4-1-2

Daga (Viterbese): i suoi guantoni per il primo punto dell’era Boccolini. Strepitoso due volte su Paolucci.

Almici (Palermo): buona prestazione il terzino lombardo, molto attento in fase difensiva. Bravissimo a salvare sulla linea di porta al 15′ sul cross di Garattoni.

Fazio (Catanzaro): dopo il brutto pomeriggio di Terni, era necessaria una grande prova della retroguardia. Lasciare il campo senza subire gol contro una corazzata come il Teramo acuisce l’autostima, lui è stato tra i migliori.

Rocchi (Avellino): era dato in ballottaggio alla vigilia, si ritrova titolare e non sbaglia partita. Soprattutto dopo l’espulsione di Silvestri ha il merito di non perdere la bussola e di guidare con autorevolezza il reparto difensivo.

Salzano (Ternana): aveva soltanto bisogno di continuità e fiducia per tornare ad essere quel giocatore che, senza infortuni, giocherebbe stabilmente in cadetteria. Entra e decide il match.

Aloi (Avellino): trova il pareggio a 20 minuti dalla fine con una conclusione dalla distanza favorita anche dalla disattenzione del portiere. Onore e merito per averci provato.

Gaeta (Paganese): crescita costante di questo ragazzo forse accantonato troppo velocemente dalla Salernitana. Detta i tempi e contrasta ovunque con la personalità del veterano.

Ciofani (Bari): una bella giocata di Candellone gli consente di stoppare il pallone e di infilarlo, indisturbato, sul secondo palo. E’ il colpo del ko per il Potenza di Capuano.

Carlini (Catanzaro): Contessa e Di Massimo confezionano l’azione perfetta, lui ha il merito di capitalizzarla con un movimento che spiazza il diretto marcatore e gli consente di battere il portiere.

Curcio (Foggia): i rossoneri si stanno letteralmente aggrappando a questo calciatore. Prima segna con una magnifica conclusione da posizione defilata, poi raddoppia direttamente su calcio di rigore.

Marras (Bari): segna il suo primo gol stagionale con un sinistro dal limite dell’area che consente di sbloccare una partita difficilissima. Raddoppia ad inizio ripresa sfruttando un assist perfetto di De Risio.