FOCUS TMW - Playoff Serie C: i migliori undici 1^ turno fase nazionale

Modulo 4-3-3

Tutino del Cosenza

© foto di Giuseppe Scialla

Nel ritorno del primo turno della fase nazionale dei play-off sono state numerose le sorprese: tra le cinque squadre che hanno avuto accesso al secondo turno non figurano il Pisa (eliminato dalla Viterbese Castrense che ha vinto 3-2 all’Arena Garibaldi), il Trapani (battuto per la seconda volta con il Cosenza) e l’Alessandria (sconfitta sul proprio campo dalla Feralpisalò addirittura per 1-3). Pareggio tra Reggiana e Juve Stabia, con gli emiliani promossi, e vittoria netta della Sambenedettese per 3-1 sul Piacenza. Nel secondo turno (quarti di finale) entreranno in gioco il Catania che sfiderà la FeralpiSalò , il Sudtirol affronterà la Viterbese, il Siena se la vedrà con la Reggiana mentre il Cosenza ospiterà la Sambenedettese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Umberto Saracco (Cosenza): unico portiere a mantenere inviolata la porta in questi play-off, contribuisce all'exploit di Trapani. GUARDINGO

DIFENSORI

Michele Rinaldi (Viterbese): porta i suoi in vantaggio con il più classico dei colpi di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. TESTARDO

Alessandro Bastrini (Reggiana): regala ai suoi la qualificazione alla fase successiva sfruttando a dovere una bella giocata di Napoli. GOLEADOR

Alessandro Ranellucci (Feralpisalò): bravissimo a limitare gli spazi agli avanti dell'Alessandria che passano solo con Sestu nell'arco di 90'. MURO

Matteo Patti (Sambenedettese): valore aggiunto della compagine marchigiana, sfodera una prestazione gagliarda. STANTUFFO

CENTROCAMPISTI

Diego Cenciarelli (Viterbese): entra a gara in corso e nel giro di un minuto trova il gol che regala ai suoi il passaggio del turno. SUPERLATIVO

Davide Raffaello (Feralpisalò): apre le marcature facendosi trovare pronto in area di rigore per battere Vannucchi. SPIETATO

Luca Baldassin (Viterbese): ancora una prestazione sontuosa del giocatore di proprietà del Chievo che trova la sesta marcatura stagionale, la seconda nei play-off. TANTAROBA

ATTACCANTI

Simone Simeri (Juve Stabia): regala ai suoi l'illusione ed il sogno del passaggio del turno. Un sogno infranto solo nel finale da Bastrini. CECCHINO

Gennaro Tutino (Cosenza): dopo il gol dell'andata, si conferma anche in terra siciliana vestendo i panni del protagonista. Undicesima rete stagionale, terza nei playoff. CATEGORIA SUPERIORE

Luca Miracoli (Sambenedettese): trascinatore nella regular season, si sta confermando anche in questi play-off. Mette a segno una doppietta che fa sognare i tifosi. BUM BUM

ALLENATORE

Domenico Toscano (Feralpisalò): su un campo difficile come quello dell'Alessandria, la formazione lombarda ha tirato fuori il carattere del suo tecnico centrando un'impresa che rimarrà nella storia. MAESTRO