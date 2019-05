FOCUS TMW - Playoff Serie C: i migliori undici 2^ Turno Fase Nazionale

Modulo 4-3-3

Lodi del Catania

© foto di Federico Gaetano

Si sono disputate ieri le gare d'andata del secondo turno nazionale dei playoff nel campionato di serie C. Risultati grossomodo in linea con le aspettative, fatta eccezione per il ko interno dell'Arezzo che era una delle pochissime squadre europee tra i professionisti a non aver mai perso in casa. Il Pisa fa il colpaccio e vede avvicinarsi la serie B. Pirotecnico pareggio anche nel derby siciliano tra Catania e Trapani, destinato ad essere ricordato per sempre grazie al gol da centrocampo di Francesco Lodi. 1-1 tra FeralpiSalò e Triestina, il Piacenza blinda il passaggio del turno vincendo sul campo dell'Imolese. Ecco la top 11 scelta dalla redazione di Tuttomercatoweb:

Portiere

Ermanno Fumagalli (Piacenza): Bensaja gli scalda i guantoni in avvio, si fa trovare pronto e trasmette immediatamente sicurezza al reparto. Ancora una volta chiude il match con la porta inviolata.

Difensori

Pedro Costa Ferreira (Trapani): mister Italiano era stato chiaro: non voleva un atteggiamento remissivo in casa di una corazzata. Ha interpretato perfettamente il ruolo spingendo con costanza e senza conoscere fatica. Becca un giallo, è bravo a gestirsi negli ultimi 14 minuti senza correre rischi.

Davide Bertoncini (Piacenza): sblocca il risultato al 10’ della ripresa con un missile da posizione non semplice, un gol fondamentale che spiana la strada ai biancorossi dopo un avvio complicato. In fase difensiva è la solita garanzia.

Roberto Codromaz (Triestina): contro l’attacco della Feralpi occorreva una prova autoritaria del pacchetto arretrato, ha fatto un’ottima figura e si candida per vestire una maglia da titolare anche nella sfida di ritorno.

Sergio Contessa (FeralpiSalò): una serata dai due volti. Primo tempo ordinato, molto tattico, senza sbavature né scorribande. Poi è cresciuto nella ripresa, quando l’allenatore gli ha chiesto di far fruttare la sua abilità nell’uno contro uno.

Centrocampisti

Davide Di Quinzio (Pisa): propizia la prima rete con un cross perfetto che Marconi devia in fondo al sacco, non è certo nuovo a questo tipo di giocate d’autore. Nel finale si invertono i ruoli e sigla un gol fondamentale in ottica promozione.

Francesco Lodi (Catania): il gol segnato da centrocampo è in assoluto il più bello di questa stagione considerando anche le categorie superiori. Non c’è da aggiungere altro per questo immenso centrocampista che ha alimentato con carisma e qualità le speranze degli etnei.

Federico Maracchi (Triestina): è suo il primo tentativo del match da parte degli alabardati, non inquadra il bersaglio. Soprattutto dopo il vantaggio e con tanti spazi a disposizione sale in cattedra e detta tempi e ritmi di gioco.

Attaccanti

Michele Marconi (Pisa): in giornata di grazia, si nota subito che la difesa dell’Arezzo fatica a contenerlo. A tratti si mostra devastante per la sua capacità di spaziare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento. Sfrutta il cross perfetto di Di Quinzio per la prima rete, si procura e trasforma con freddezza un rigore e chiude una serata da sogno propiziando il terzo gol.

Franco Ferrari (Piacenza): l’ennesimo gol da quando è arrivato a gennaio, conferma del fatto che in questa categoria i bomber come lui fanno la differenza e vincono le partite da soli. Nella prima frazione di gioco la difesa dell’Imolese prova a contenerne l’estro, ma cresce esponenzialmente con il passare dei minuti e fredda Rossi al 76’ con una spaccata straordinaria.

Giacomo Tulli (Trapani): al Massimino è il festival dell’eurogol. Lodi fa impazzire il pubblico con una parabola perfetta da 50 metri, lui aveva aperto il match con una splendida cavalcata palla al piede conclusa con un tiro all’angolino che lascia di stucco Pisseri.

Allenatore

Arnaldo Franzini (Piacenza): che la sua squadra giochi un buon calcio lo si era visto durante tutta la stagione, in questo caso merita i complimenti per aver lavorato sull’aspetto mentale dopo la batosta di Siena.