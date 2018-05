FOCUS TMW - Playoff Serie C: i migliori undici del secondo turno

Modulo 4-3-3

Il portiere Davide Facchin

Nel secondo turno dei play-off per salire dalla Serie C alla B lo spettacolo e l'agonismo non sono venuti meno: 15 gol, e anche 4 espulsioni, due delle quali hanno colpito calciatori del Piacenza. I lupi hanno comunque vinto, resistendo al Monza, capitalizzando il gol del centravanti Pesenti. Va avanti anche la Viterbese Castrense, che ha superato la Carrarese per 2-1, e anche la Reggiana passa l'ostacolo Bassano vincendo 1-0. Vittoria esterna per la Feralpisalò, 1-0 a Bergamo sull'Albinoleffe con rete del centrocampista Staiti. Lo spettacolo si è avuto a Castellammare di Stabia, dove la Juve Stabia ha rischiato, ma alla fine ha sconfitto la Virtus Francavilla nel finale per 4-3. Unico pareggio al San Vito di Cosenza, tra i padroni di casa e la Casertana, 1-1, risultato che premia i calabresi di mister Braglia.

Domenica 20 maggio comincerà la fase nazionale dei play-off, con l'entrata in gioco di Pisa, Alessandria, Sambenedettese e Trapani. Il ritorno si giocherà mercoledì 23 a campi invertiti. Questi gli accoppiamenti del sorteggio di ieri: la Viterbese affronterà il Pisa, la Feralpisalò sfiderà l’ Alessandria, il Piacenza giocherà contro la Sambendettese, il Cosenza se la vedrà con il Trapani mentre la Juve Stabia ospiterà la Reggiana al Menti di Castellammare di Stabia. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com dopo il secondo turno dei Playoff:

PORTIERE

Davide Facchin (Reggiana): compie una serie di interventi decisivi per il passaggio del turno, da applausi quello su Proia. SPIDERMAN

DIFENSORI

Riccardo Tantardini (Feralpisalò): prestazione di grande sostanza del difensore scuola Atalanta. STANTUFFO

Michele Murolo (Carrarese): dopo aver trascinato i suoi contro la Pistoiese, si ripete questa volta contro la Viterbese segnando un gol che purtroppo non è servito al passaggio del turno. NO LIMITS

Antonio Pergreffi (Piacenza): alza il muro davanti alla porta biancorossa contribuendo alla vittoria pesantissima sul campo del Monza. IMPENETRABILE

Daniele Celiento (Viterbese): dopo essere stato uno dei migliori nella regular season, si conferma anche nei play-off macinando chilometri su chilometri. SAETTA

CENTROCAMPISTI

Alessandro Di Paolantonio (Viterbese) : il suo gol, arrivato nei minuti iniziali della ripresa, complice anche una leggerezza del portiere ospite, consente alla formazione gialloblu di strappare il biglietto per il prossimo turno. SPINA

Alessandro Mastalli (Juve Stabia): conferma di avere doti tecniche da categoria superiore, recupera e smista una infinità di palloni. ARCHITETTO

Lorenzo Staiti (Feralpisalò): batte l'esperto Coser, regalando ai suoi la vittoria e la qualificazione al turno successivo, con un delizioso destro a giro dalla distanza. REATTIVO

ATTACCANTI

Anthony Partipilo (Virtus Francavilla): regala ai suoi l'illusione del pareggio sfumata a causa del gol di Paponi. Resta la sua una prestazione sontuosa. CECCHINO

Massimiliano Pesenti (Piacenza): nei primissimi minuti approfitta di uno svarione difensivo per regalare ai suoi la speranza di tornare nel limbo del calcio. SPIETATO

Alessandro Cesarini (Reggiana): con la consueta freddezza, realizza il gol del definitivo 1-0 che avvicina gli emiliani al sogno chiamato Serie B. EX TREQUARTISTA

ALLENATORE

Arnaldo Franzini (Piacenza): espugnare il "Brianteo" non era semplice ma la sua squadra, pur passando in vantaggio dopo 3', si è dimostrata determinata ed attenta. CAPARBIO