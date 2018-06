FOCUS TMW - Playoff Serie C: la Top 11 dei quarti di ritorno

Modulo 3-5-2

Russotto del Catania

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Siena-Catania e Sudtirol-Cosenza: saranno queste le semifinali dei playoff di Serie C. In palio c’è l’ultimo e unico pass per la Serie B. ll Catania batte 2-0 la FeralpiSalò dopo il pareggio nell'andata, strappando così il passaggio al turno successivo. Bene il Cosenza, capace di vincere anche a San Benedetto del Tronto (0-2). Vince, e passa, con il brivido il Siena: la Robur riesce a segnare il gol del 2-1 contro la Reggiana al minuto 101’ su un calcio di rigore molto contestato dai granata. Vince anche il SudTirol che supera con un netto 2 a 0 la Viterbese. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb.com

PORTIERE

Daniel Offredi (Sudtirol): compie diversi interventi decisivi, in particolar modo su Vandeputte, blindando il passaggio al turno successivo.

DIFENSORI

Edoardo Blondett (Catania): grandissima gara di copertura sull'insidioso Ferretti. Leader difensivo della formazione etnea.

Kastriot Dermaku (Cosenza): bravo a limitare gli attacchi degli avanti marchigiani su un campo difficile come quello di San Benedetto del Tronto.

Kevin Vinetot (Sudtirol): prestazione di grande esperienza dell'ex Crotone, tra i protagonisti della cavalcata play-off.

CENTROCAMPISTI

Alessio Cristiani (Robur Siena): sblocca il risultato sfruttando a dovere un calcio d'angolo con un preciso colpo di testa.

Hannes Fink (Sudtirol): autentico trascinatore, funge da collante tra i reparti risultando decisivo in entrambe le fasi di gioco.

Marco Biagianti (Catania): ancora una prova da leader in mezzo al campo, porta ordine e geometrie nella zona nevralgica del campo.

Domenico Mungo (Cosenza): trova la via del gol concludendo una azione da manuale con un bel tiro a giro dal limite dell'area di rigore.

Maks Barisic (Catania): il poliedrico giocatore sloveno sfrutta a dovere una grande giocata di Lodi sbloccando così il risultato.

ATTACCANTI

Andrea Russotto (Catania): mette in mostra tutto il suo talento innescando un'azione di contropiede conclusa con il gol del 2-0. Un colpo da maestro.

Rocco Costantino (Sudtirol): dopo la doppietta del match d'andata, timbra il cartellino anche al ritorno regalando ai suoi la semifinale play-off.

ALLENATORE

Cristiano Lucarelli (Catania): dopo il risultato dell'andata non era semplice conquistare l'accesso al turno successivo ed invece la sua squadra ha saputo giocare al meglio una gara fondamentale.