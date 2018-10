FOCUS TMW - Serie C 2018/2019: le panchine: il Monza sceglie Brocchi

Darko Lazovic e il Genoa, lavori in corso per il futuro. Prove di rinnovo tra il centrocampista e la società di Preziosi. Contatti che potrebbero portare, nelle prossime settimane, al prolungamento del contratto. Lazovic-Genoa, avanti insieme...

Eurorivali - Manchester United, Martial risolve (per ora) i problemi di Mou

QPR, ha firmato Rowan: era in prova al Livorno

Eurorivali - Young Boys, come frenare e rimanere a +10 sulle inseguitrici

Arsenal, Lacazette: "Non c'è competizione con Aubameyang"

Eurorivali - Dudelange in risalita. Grazie a Ibrahimovic

Chelsea-Hazard: un fan ha speso 7mila sterline per uno striscione

Premier League, Arsenal in doppia cifra: Leicester ko, sono 10 di fila

Bella prima di A Bola per Ajax-Benfica: "Cruyff e Eusebio vi guardano"

AS, l'appoggio di Isco a Lopetegui: "Se cacciano lui, cacciano tutti"

Una delle tradizioni italiche più gettonate nel mondo del pallone nostrano è quello dell'esonero. Spesso il tecnico che un club sceglie all'inizio della stagione rischia di vedersi allontanato dopo poche settimane, in alcuni casi anche dopo pochi giorni. Ecco il quadro completo delle 59 squadre di Serie C:

