FOCUS TMW - Serie C 2018/2019: le panchine: Maspero al Pro Piacenza

Un rinforzo italiano per la Dinamo Bucarest. Preso l’attaccante Mattia Montini, ex Livorno. Accordo fino al 2020. Montini riparte dalla Romania, la Dinamo Bucarest la sua nuova avventura...

Balde: "Alla Vis Pesaro si lavora come alla Sampdoria"

Paganese, il futuro di Fusco in panchina si decide contro la Cavese

Ad Catania: "Squadra troppo brutta per essere vera"

Lega Pro, Capotondi: "Squadre B? Utili per investitori e comunicazione"

Ternana, Fazio: "Siamo forti. Lo sappiamo, ma non ci montiamo la testa"

Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate a Semenzato e Palermo

Serie C, le designazioni della 12^ giornata del Girone A

Serie C, le designazioni della 12^ giornata del Girone B

Serie C, le designazioni della 12^ giornata del Girone C

Rende, Martino: "Non chiamateci sorpresa. Classifica? Non la guardiamo"

Ghirelli al Bottecchia: "Qui per imparare a fare calcio da Lovisa"

Paganese, domani il primo allenamento per De Sanzo

Alessandria, tre big di Serie C sulle tracce di capitan Gatto

Serie C 2018/2019: le panchine: Maspero al Pro Piacenza

Una Serie C... a metà! Tutte le gare ancora da recuperare

L'editoriale sulla C - Tour del perdono di Ghirelli. Campionato falsato

Una delle tradizioni italiche più gettonate nel mondo del pallone nostrano è quello dell'esonero. Spesso il tecnico che un club sceglie all'inizio della stagione rischia di vedersi allontanato dopo poche settimane, in alcuni casi anche dopo pochi giorni. Ecco il quadro completo delle 59 squadre di Serie C:

