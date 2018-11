FOCUS TMW - Serie C 2018/2019: le panchine: Pazienza a Siracusa

C'era una volta il Barcellona di Mauro Icardi. Sì, proprio così. Perché prima di diventare la rivelazione della Sampdoria e il capitano dell'Inter, Maurito faceva le fortune della Masia blaugrana. Nel giorno di Inter-Barcellona, valida per la quarta giornata di Champions, TuttoMercatoWeb.com...

ESCLUSIVA TMW - Il tecnico di Icardi al Barça: "Via per crescere, ora può tornare"

Branchini: "Marotta-Inter? Non credo sia così probabile"

Ag. Pavoletti: "Auguro chance con l'Italia, non deluderebbe"

Sampdoria, Praet: "Sofferto la fisicità del Toro. A Roma per vincere"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 5 novembre

Accordo Sky-Rai: Juventus-Manchester United in chiaro mercoledì

Buffon: "Napoli per palati fini. Sarà importante non perdere al San Paolo"

Branchini: "City-PSG, club in mano a due Stati. È normale?"

Il tecnico di Icardi al Barça: "Via per crescere, ora può tornare"

Zanetti: "Real su Icardi? Non sappiamo niente. Col Barça per vincere"

Champions League, Gruppo B: Barça, mancano 3 punti. L'Inter non ci sta

Napoli-PSG, Ancelotti cerca l'impresa. Mertens-Insigne in attacco

Champions League, Gruppo C: il PSG nella tana del Napoli. Reds alle 19

Inter, nessun passo avanti per il rinnovo di Skriniar: il Barça alla finestra

Una delle tradizioni italiche più gettonate nel mondo del pallone nostrano è quello dell'esonero. Spesso il tecnico che un club sceglie all'inizio della stagione rischia di vedersi allontanato dopo poche settimane, in alcuni casi anche dopo pochi giorni. Ecco il quadro completo delle 59 squadre di Serie C:

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy