FOCUS TMW - Serie C 2019/2020: gli acquisti già ufficiali

E' ufficialmente iniziato il calciomercato anche per le formazioni di Serie C. In attesa che la FIGC completi gli organici in virtù delle defezioni fatte registrare al momento delle iscrizioni da alcune realtà le operazioni di mercato per tutte le altre sono iniziate. Ecco di seguito il riepilogo delle ufficialità registrate finora dalle società certe della partecipazione alla stagione 2019/2020:

ALBINOLEFFE

Acquisti: Cori (svincolato)

Cessioni: Sbaffo (Gubbio), Riva (rescissione)

ALESSANDRIA

Acquisti: Cleur (Virtus Entella), Valentini (Triestina)

Cessioni: Delvino (Virtus Francavilla), Pop (rescissione), Cottarelli (Pro Patria)

AREZZO

Acquisti: Pissardo (Inter), Baldan (svincolato), Maestrelli (svincolato)

Cessioni: Remedi (Giana Erminio)

ARZIGNANO VALCHIAMPO

Acquisti: Ferrara (svincolato), Balestrero (svincolato)

Cessioni:

AVELLINO

Acquisti:

Cessioni:

BARI

Acquisti:

Cessioni:

CARPI

Acquisti:

Cessioni:

CARRARESE

Acquisti:

Cessioni: L. Ricci (risoluzione)

CASERTANA

Acquisti: Laaribi (Rende), Crispino (Siracusa), Starita (svincolato), Zivkov (svincolato), Caldore (svincolato), Origlia (Frosinone)

Cessioni: Blondett (risoluzione consensuale)

CATANIA

Acquisti: Furlan (Catanzaro), Welbeck-Maseko (svincolato)

Cessioni:

CATANZARO

Acquisti: Urso (Virtus Entella), Mangni (Atalanta)

Cessioni: Furlan (Catania)

CAVESE

Acquisti: Lulli (Fano)

Cessioni: Rosafio (Cittadella)

CESENA

Acquisti: Cortesi (svincolato), Stefanelli (Vis Pesaro)

Cessioni:

COMO

Acquisti: Iovine (svincolato)

Cessioni:

FERALPISALO'

Acquisti: Mauri (svincolato), Hergheligiu (Atalanta)

Cessioni: Tantardini (rescissione), Vita (Cittadella)

FERMANA

Acquisti: Mantini (Teramo), Paolombo (Frosinone), De Pascalis (Nardò)

Cessioni: Soprano (Genoa)

GIANA ERMINIO

Acquisti: Remedi (Arezzo), M’Zoughi (Varese), Gambaretti (Cremonese), Cazzago (Brescia), Marenco (svincolato)

Cessioni:

GOZZANO

Acquisti:

Cessioni:

GUBBIO

Acquisti: Bacchetti (Monopoli), Cesaretti (Paganese), Sbaffo (Albinoleffe), Zanoni (Atalanta)

Cessioni:

IMOLESE

Acquisti:

Cessioni: Gargiulo (Cittadella), De Marchi (Cittadella)

JUVENTUS U23

Acquisti:

Cessioni: Andresson (Sion)

LECCO

Acquisti: Bacci (svincolato)

Cessioni:

MONOPOLI

Acquisti:

Cessioni: Scoppa (Vicenza), Bacchetti (Gubbio), Sounas (Reggina), Mangni (Atalanta)

MONZA

Acquisti: Del Frate (Borgosesia), Sampirisi (Crotone), Finotto (SPAL)

Cessioni: Guarna (Reggina), Barba (Pontedera), Tomaselli (Gozzano)

NOVARA

Acquisti:

Cessioni: Montipò (Benevento)

OLBIA

Acquisti: Mastino (Gavorrano), La Rosa (Arzachena), Doratiotto (Cagliari)

Cessioni:

PADOVA

Acquisti: Germano (Pro Vercelli), Santini (Ascoli)

Cessioni:

PERGOLETTESE

Acquisti:

Cessioni:

PIACENZA

Acquisti:

Cessioni: Barlocco (Vicenza)

PIANESE

Acquisti: Vitali (Flaminia), Fontana (Casale), Dierna (Modena)

Cessioni: Bernardini (Aquila Montevarchi), Buongiorno (Seravezza Pozzi), Bonati (Tuttocuoio)

PICERNO

Acquisti: Pane (Sicula Leonzio), Vacca (Turris), Nappiello (Clodiense), Santaniello (Altamura), Lorenzini (svincolato)

Cessioni:

PISTOIESE

Acquisti: Luigi Falcone (Bitonto)

Cessioni:

PONTEDERA

Acquisti: Bernardini (Genoa), Piana (Paganese), Barba (Monza), Pavan (Hellas Verona), Mazzini (Atalanta)

Cessioni: Borri (Juve Stabia)

POTENZA

Acquisti: Viteritti (Rende), Arcidiacono (Messina)

Cessioni: De Santis (rescissione), Genchi (rescissione)

PRO PATRIA

Acquisti: Cottarelli (Alessandria)

Cessioni: Gucci (rescissione), Zaro (rescissione)

PRO VERCELLI

Acquisti:

Cessioni: Mammarella (Ternana), Germano (Padova)

RAVENNA

Acquisti:

Cessioni: Lelj (V. Pesaro)

REGGINA

Acquisti: Guarna (Monza), Sounas (Monopoli)

Cessioni:

RENATE

Acquisti: Stucchi (Pergolettese), Magli (Alma Juventus Fano), Marchetti (Atalanta), Possenti (svincolato), Pizzul (Triestina)

Cessioni:

RENDE

Acquisti:

Cessioni: Laaribi (Casertana), Viteritti (Potenza)

RIETI

Acquisti:

Cessioni: Costa (rescissione), Chastre (rescissione)

RIMINI

Acquisti: Casini (Arzachena), D’Eramo (Spezia)

Cessioni:

ROBUR SIENA

Acquisti: Serrotti (Arezzo)

Cessioni:

SAMBENEDETTESE

Acquisti: Santurro (Bologna)

Cessioni:

SICULA LEONZIO

Acquisti: Scardina (svincolato)

Cessioni: Pane (Picerno)

SUDTIROL

Acquisti: Casiraghi (svincolato)

Cessioni:

TERAMO

Acquisti: Soprano (Genoa), Tomei (Vis Pesaro), Ilari (svincolato), Cianci (Sassuolo), Viero (Sassuolo)

Cessioni: Mantini (Fermana)

TERNANA

Acquisti: Mammarella (Pro Vercelli), Sini (Viterbese), Tozzo (Sampdoria)

Cessioni:

TRIESTINA

Acquisti:

Cessioni: Valentini (Alessandria), Pizzul (Renate)

VIBONESE

Acquisti:

Cessioni:

VICENZA

Acquisti: Scoppa (Monopoli), Barlocco (Piacenza), Cappelletti (svincolato)

Cessioni:

VIRTUS FRANCAVILLA

Acquisti: Mazzone (Juventus), Delvino (Alessandria), Cianci (Casarano)

Cessioni:

VIS PESARO

Acquisti: Lelj (Ravenna), Tascini (Bastia), Golubovic (svincolato)

Cessioni: Tomei (Teramo)

VITERBESE

Acquisti:

Cessioni: Sini (Ternana)