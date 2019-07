FOCUS TMW - Serie C 2019/2020: il punto sulle panchine

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorni caldi per la Serie C, in attesa dei verdetti Co.Vi.So.C circa l'estromissione ufficiale dei cinque club che hanno presentato incompleta domanda di iscrizione o non l'hanno proprio presentata (Albissola, Arzachena, Foggia, Lucchese e Siracusa) e le conseguenti riammissioni/ripescaggi che porteranno a 60 il numero di club partecipanti alla stagione 2019-2020.

Non solo, ci sarà anche da considerare le probabili riammissioni in B del Venezia in primis e probabilmente del Padova.

A ogni modo, tante delle squadre certe di partecipare al torneo, hanno già scelto il loro tecnico: sono 43 quelli per il momento ufficializzati. Altri, saranno nominati a breve, con accordi che sono ormai formalità.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo al tutto:

AlbinoLeffe: Marco ZAFFARONI (nuovo)

Alessandria: Cristiano SCAZZOLA (nuovo)

Arezzo: Daniele DI DONATO (nuovo)

Arzignano Valchiampo: Alberto COLOMBO (nuovo)

Avellino: - da definire il passaggio di quote societarie

Bari: Giovanni CORNACCHINI (confermato)

Carpi: - da definire il passaggio di quote societarie

Carrarese: SIlvio BALDINI (confermato)

Casertana: Ciro GINESTRA (nuovo)

Catania: - Camplone (99%), altro (1%)

Catanzaro: Gaetano AUTERI (confermato)

Cavese: Francesco MORIERO (nuovo)

Cesena: Francesco MODESTO (nuovo)

Como: Marco BANCHINI (confermato)

Feralpisalò: Damiano ZENONI (confermato)

Fermana: Flavio DESTRO (confermato)

Giana Erminio: Riccardo MASPERO (confermato)

Gozzano: - Sassarini (50%), altro (50%)

Gubbio: Federico GUIDI (nuovo)

Imolese: - Coppitelli (80%), altro (20%)

Juventus U23: Fabio PECCHIA (nuovo)

Lecco: Marco GABURRRO (confermato)

Monopoli: Giorgio ROSELLI (nuovo)

Monza: Cristian BROCCHI (confermato)

Novara: Simone BANCHIERI (nuovo)

Olbia: Michele FILIPPI (confermato)

Padova: Salvatore SULLO (nuovo)

Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato)

Piacenza: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Pianese: Marco MASI (confermato)

Picerno: Domenico GIACOMARRO (confermato)

Pistoiese: Giuseppe PANCARO (nuovo)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)

Pro Vercelli: - Gilardino (40%), altro (60%)

Ravenna: Luciano FOSCHI (confermato)

Reggina: Domenico TOSCANO (nuovo)

Renate: Aimo DIANA (confermato)

Rende: Angelo ANDREOLI (nuovo)

Rieti: - da definire il passaggio di quote societarie

Rimini: Mario PETRONE (confermato)

Robur Siena: - Dal Canto (99%), altro (1%)

Sambenedettese: Paolo MONTERO (nuovo)

Sicula Leonzio: Vito GRIECO (nuovo)

SudTirol: Stefano VECCHI (nuovo)

Teramo: Bruno TEDINO (nuovo)

Ternana: Fabio GALLO (confermato)

Triestina: Massimo PAVANEL (confermato)

Venezia: - Dionisi (99%), altro (1%)

Vibonese: - Modica (50%), Asta (40), altro (10%)

Vicenza Virtus: Domenico DI CARLO (nuovo)

Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato)

Vis Pesaro: - Pavan (60%), Colucci (10%), Galderisi (10%), Coppitelli (5%), altro (5%)

Viterbese: - Calabro (80%), altro (20%)