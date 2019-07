FOCUS TMW - Serie C 2019/2020: il punto sulle panchine. 2 le vacanti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il Consiglio Federale di ieri, sono state definite le squadre che prenderanno parte alla prossima Serie C, stagione 2019-2020, con un posto eventualmente ancora da colmare per centrare i 60 club. A ora sono 59 le iscritte, ma probabilmente con l'esito dei ricorsi il quadro verrà chiuso in numero pari.

Di queste, tante hanno già scelto il loro tecnico: sono 56 quelli per il momento ufficializzati, con il Rimini che ha già provveduto al cambio in corsa, ma anche la Viterbese ha di fatto per il momento confermato Calabro, portando a ora a 57 il numero di panchine definite. C'è poi il Fano a dover comunicare il tecnico, che sarà con molta probabilità Gaetano Fontana , che era già atteso per ieri. L'Avellino, infine, dovrà prima sciogliere le riserve sul futuro societario.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo al tutto:

AlbinoLeffe: Marco ZAFFARONI (nuovo)

Alessandria: Cristiano SCAZZOLA (nuovo)

Arezzo: Daniele DI DONATO (nuovo)

Arzignano Valchiampo: Alberto COLOMBO (nuovo)

Bari: Giovanni CORNACCHINI (confermato)

Carpi: Giancarlo RIOLFO (nuovo)

Carrarese: Silvio BALDINI (confermato)

Casertana: Ciro GINESTRA (nuovo)

Catania: Andrea CAMPLONE (nuovo)

Catanzaro: Gaetano AUTERI (confermato)

Cavese: Francesco MORIERO (nuovo)

Cesena: Francesco MODESTO (nuovo)

Como: Marco BANCHINI (confermato)

Feralpisalò: Damiano ZENONI (confermato)

Fermana: Flavio DESTRO (confermato)

Giana Erminio: Riccardo MASPERO (confermato)

Gozzano: David SASSARINI (nuovo)

Gubbio: Federico GUIDI (nuovo)

Imolese: Federico COPPITELLI (nuovo)

Juventus U23: Fabio PECCHIA (nuovo)

Lecco: Marco GABURRO (confermato)

Modena: Mauro ZIRONELLI (nuovo)

Monopoli: Giorgio ROSELLI (nuovo)

Monza: Cristian BROCCHI (confermato)

Novara: Simone BANCHIERI (nuovo)

Olbia: Michele FILIPPI (confermato)

Paganese: Alessandro ERRA (confermato)

Padova: Salvatore SULLO (nuovo)

Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato)

Piacenza: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Pianese: Marco MASI (confermato)

Picerno: Domenico GIACOMARRO (confermato)

Pistoiese: Giuseppe PANCARO (nuovo)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)

Pro Vercelli: Alberto GILARDINO (nuovo)

Ravenna: Luciano FOSCHI (confermato)

Reggio Audace: Massimiliano ALVINI (nuovo)

Reggina: Domenico TOSCANO (nuovo)

Renate: Aimo DIANA (confermato)

Rende: Angelo ANDREOLI (nuovo)

Rieti: Alberto MARIANI (nuovo)

Rimini: Renato CIOFFI (nuovo)

Robur Siena: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Sambenedettese: Paolo MONTERO (nuovo)

Sicula Leonzio: Vito GRIECO (nuovo)

SudTirol: Stefano VECCHI (nuovo)

Teramo: Bruno TEDINO (nuovo)

Ternana: Fabio GALLO (confermato)

Triestina: Massimo PAVANEL (confermato)

Vibonese: Giacomo MODICA (nuovo)

Vicenza Virtus: Domenico DI CARLO (nuovo)

Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato)

Viterbese: Antonio CALABRO (confermato)

Vis Pesaro: Simone PAVAN (nuovo)