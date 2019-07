FOCUS TMW - Serie C 2019/2020, la probabile suddivisione dei tre gironi

"Quando ci sarà una maggiore sostenibilità economica penseremo anche una divisione nazionale per i tre gironi di Serie C. Adesso credo che andremo verso la suddivisione dello scorso anno", con queste parole il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha anticipato in parte quello che sarà l'esito del direttivo in programma domani per la compilazione dei tre gironi per la stagione 2019/2020.

In base alle dichiarazioni del numero uno della terza serie del calcio italiano proviamo a stilare l'organigramma dei tre gironi, con le divisioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud:

GIRONE A: Alessandria, Arezzo, Carrarese, Como, Gozzano, Juventus U23, Lecco, Modena, Monza, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pianese, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Vercelli, Reggio Audace, Robur Siena

GIRONE B: Albinoleffe, Alma Juventus Fano, Arzignano Valchiampo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Padova, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Vicenza Virtus, Vis Pesaro, Virtus Verona

GIRONE C: Avellino, Bari, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Monopoli, Paganese, Picerno, Potenza, Reggina, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana, Virtus Francavilla, Viterbese, Vibonese