FOCUS TMW - Serie C 2019/2020, le panchine: a Viterbo torna Calabro

© foto di Salvatore Colucci

Con il 24 agosto 2019, ha preso il via il campionato di Serie C 2019/2020. Definite le panchine della stagione, è stato subito tempo di esoneri, con il Monopoli che, dopo solo due giornate, ha salutato mister Roselli per richiamare Giuseppe Scienza: ribaltone lampo, ma solo il primo di una lunga serie.

Serie che ieri ha visto il ritorno, a sorpresa, di mister Antonio Calabro sulla panchina della Viterbese, dopo l'esonero di Giovanni Lopez, ma da monitorare è anche il Bisceglie: a Sandro Pochesci è stato comunicato l'esonero, è attesa per il comunicato.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo al tutto:

AlbinoLeffe: Marco ZAFFARONI (nuovo)

Alessandria: Cristiano SCAZZOLA (nuovo)

Alma Juventus Fano: Gaetano FONTANA (nuovo)

Arezzo: Daniele DI DONATO (nuovo)

Arzignano Valchiampo: Alberto COLOMBO (nuovo)

Avellino: Giovanni IGNOFFO (nuovo) -> esonerato il 16/10 -> dal 16/10 Eziolino CAPUANO

Bari: Giovanni CORNACCHINI (confermato) -> esonerato il 22/09 -> dal 24/09 Vincenzo VIVARINI

Bisceglie: Rodolfo VANOLI (confermato) -> esonerato il 01/10 -> dal 02/10 Sandro POCHESCI

Carpi: Giancarlo RIOLFO (nuovo)

Carrarese: Silvio BALDINI (confermato)

Casertana: Ciro GINESTRA (nuovo)

Catania: Andrea CAMPLONE (nuovo) -> esonerato il 22/10 -> dal 22/10 Cristiano LUCARELLI

Catanzaro: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato il 21/10 -> dal 21/10 Gianluca GRASSADONIA

Cavese: Francesco MORIERO (nuovo) -> esonerato il 16/09 -> dal 17/09 Salvatore CAMPILONGO

Cesena: Francesco MODESTO (nuovo)

Como: Marco BANCHINI (confermato)

Feralpisalò: Damiano ZENONI (confermato) -> esonerato il 25/09 -> dal 02/10 Stefano SOTTILI

Fermana: Flavio DESTRO (confermato) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Mauro ANTONIOLI

Giana Erminio: Riccardo MASPERO (confermato) -> esonerato il 27/09 -> dal 30/09 Cesare ALBE'

Gozzano: David SASSARINI (nuovo)

Gubbio: Federico GUIDI (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Vincenzo TORRENTE

Imolese: Federico COPPITELLI (nuovo) -> esonerato il 27/09 -> dal 27/09 Gianluca ATZORI

Juventus U23: Fabio PECCHIA (nuovo)

Lecco: Marco GABURRO (confermato) -> esonerato il 01/10 -> dal 04/10 Gaetano D'AGOSTINO

Modena: Mauro ZIRONELLI (nuovo)

Monopoli: Giorgio ROSELLI (nuovo) -> esonerato il 02/09 -> dal 02/09 Giuseppe SCIENZA

Monza: Cristian BROCCHI (confermato)

Novara: Simone BANCHIERI (nuovo)

Olbia: Michele FILIPPI (confermato)

Paganese: Alessandro ERRA (confermato)

Padova: Salvatore SULLO (nuovo)

Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato)

Piacenza: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Pianese: Marco MASI (confermato)

Picerno: Domenico GIACOMARRO (confermato)

Pistoiese: Giuseppe PANCARO (nuovo)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)

Pro Vercelli: Alberto GILARDINO (nuovo)

Ravenna: Luciano FOSCHI (confermato)

Reggio Audace: Massimiliano ALVINI (nuovo)

Reggina: Domenico TOSCANO (nuovo)

Renate: Aimo DIANA (confermato)

Rende: Angelo ANDREOLI (nuovo) -> esonerato il 26/09 -> 04/10 Andrea TRICARICO (ad interim)

Rieti: Alberto MARIANI (nuovo) -> dimessosi il 03/10 -> 03/10 Lorenzo PEZZOTTI (ad interim ) -> dal 20/10 Bruno CANEO

Rimini: Renato CIOFFI (nuovo)

Robur Siena: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Sambenedettese: Paolo MONTERO (nuovo)

Sicula Leonzio: Vito GRIECO (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> 25/10 Giovanni BUCARO

SudTirol: Stefano VECCHI (nuovo)

Teramo: Bruno TEDINO (nuovo)

Ternana: Fabio GALLO (confermato)

Triestina: Massimo PAVANEL (confermato) -> esonerato il 23/09 -> dal 23/09 Nicola PRINCIVALLI (ad interim) -> dal 14/10 Carmine GAUTIERI

Vibonese: Giacomo MODICA (nuovo)

Vicenza Virtus: Domenico DI CARLO (nuovo)

Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato)

Viterbese: Antonio CALABRO (confermato) -> esonerato il 20/08 -> dal 20/08 Giovanni LOPEZ -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Antonio CALABRO

Vis Pesaro: Simone PAVAN (nuovo)