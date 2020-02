vedi letture

focus Serie C 2019/2020, le panchine: salta Pavan alla Vis Pesaro

Con il 24 agosto 2019, ha preso il via il campionato di Serie C 2019/2020. Definite le panchine della stagione, è stato subito tempo di esoneri, con il Monopoli che, dopo solo due giornate, ha salutato mister Roselli per richiamare Giuseppe Scienza: ribaltone lampo, ma solo il primo di una lunga serie.

Con questa settimana la lista degli esoneri ha toccato metà delle squadre iscritte, 30 per l'esattezza (con alcune che hanno stravolto più volte la guida tecnica): domenica fatale per Simone Pavan esonerato dalla Vis Pesaro dopo il pesante ko contro la Triestina.

Con Tuttomercatoweb.com, diamo uno sguardo complessivo al tutto:

AlbinoLeffe: Marco ZAFFARONI (nuovo)

Alessandria: Cristiano SCAZZOLA (nuovo) -> esonerato il 19/01 -> dal 24/01 Angelo GREGUCCI

Alma Juventus Fano: Gaetano FONTANA (nuovo) -> esonerato il 02/12 -> dal 02/11 Marco ALESSANDRINI

Arezzo: Daniele DI DONATO (nuovo)

Arzignano Valchiampo: Alberto COLOMBO (nuovo)

Avellino: Giovanni IGNOFFO (nuovo) -> esonerato il 16/10 -> dal 16/10 Eziolino CAPUANO

Bari: Giovanni CORNACCHINI (confermato) -> esonerato il 22/09 -> dal 24/09 Vincenzo VIVARINI

Bisceglie: Rodolfo VANOLI (confermato) -> esonerato il 01/10 -> dal 02/10 Sandro POCHESCI -> esonerato il 25/09 -> dal 27/11 Gianfranco MANCINI

Carpi: Giancarlo RIOLFO (nuovo)

Carrarese: Silvio BALDINI (confermato)

Casertana: Ciro GINESTRA (nuovo)

Catania: Andrea CAMPLONE (nuovo) -> esonerato il 22/10 -> dal 22/10 Cristiano LUCARELLI

Catanzaro: Gaetano AUTERI (confermato) -> esonerato il 21/10 -> dal 21/10 Gianluca GRASSADONIA -> esonerato il 24/01 -> dal 24/01 Gaetano AUTERI

Cavese: Francesco MORIERO (nuovo) -> esonerato il 16/09 -> dal 17/09 Salvatore CAMPILONGO

Cesena: Francesco MODESTO (nuovo) -> esonerato il 27/01 -> dal 28/01 William VIALI

Como: Marco BANCHINI (confermato)

Feralpisalò: Damiano ZENONI (confermato) -> esonerato il 25/09 -> dal 02/10 Stefano SOTTILI

Fermana: Flavio DESTRO (confermato) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Mauro ANTONIOLI

Giana Erminio: Riccardo MASPERO (confermato) -> esonerato il 27/09 -> dal 30/09 Cesare ALBE'

Gozzano: David SASSARINI (nuovo) -> esonerato il 19/01 -> dal 20/01 Antonio SODA

Gubbio: Federico GUIDI (nuovo) -> esonerato il 14/10 -> dal 16/10 Vincenzo TORRENTE

Imolese: Federico COPPITELLI (nuovo) -> esonerato il 27/09 -> dal 27/09 Gianluca ATZORI

Juventus U23: Fabio PECCHIA (nuovo)

Lecco: Marco GABURRO (confermato) -> esonerato il 01/10 -> dal 04/10 Gaetano D'AGOSTINO

Modena: Mauro ZIRONELLI (nuovo) -> esonerato il 25/11 -> dal 25/11 Michele MIGNANI

Monopoli: Giorgio ROSELLI (nuovo) -> esonerato il 02/09 -> dal 02/09 Giuseppe SCIENZA

Monza: Cristian BROCCHI (confermato)

Novara: Simone BANCHIERI (nuovo)

Olbia: Michele FILIPPI (confermato) -> esonerato il 18/11 -> dal 18/11 Luca RAINERI (ad interim) -> dal 26/11 Oscar BREVI

Paganese: Alessandro ERRA (confermato)

Padova: Salvatore SULLO (nuovo) -> esonerato il 20/01 -> dal 20/01 Andrea MANDORLINI

Pergolettese: Matteo CONTINI (confermato) -> esonerato il 12/11 -> dal 13/12 Mario Fiorenzo ALBERTINI

Piacenza: Arnaldo FRANZINI (confermato)

Pianese: Marco MASI (confermato)

Picerno: Domenico GIACOMARRO (confermato)

Pistoiese: Giuseppe PANCARO (nuovo)

Pontedera: Ivan MARAIA (confermato)

Potenza: Giuseppe RAFFAELE (confermato)

Pro Patria: Ivan JAVORCIC (confermato)

Pro Vercelli: Alberto GILARDINO (nuovo)

Ravenna: Luciano FOSCHI (confermato)

Reggio Audace: Massimiliano ALVINI (nuovo)

Reggina: Domenico TOSCANO (nuovo)

Renate: Aimo DIANA (confermato)

Rende: Angelo ANDREOLI (nuovo) -> esonerato il 26/09 -> dal 04/10 Andrea TRICARICO (ad interim) -> dal 21/01 Pino RIGOLI

Rieti: Alberto MARIANI (nuovo) -> dimessosi il 03/10 -> 03/10 Lorenzo PEZZOTTI (ad interim ) -> dal 20/10 Bruno CANEO -> esonerato il 12/12 -> dal 12/12 Roberto BENI -> risoluzione l'11 febbraio

Rimini: Renato CIOFFI (nuovo) -> esonerato il 19/11 -> dal 19/11 Giovanni COLELLA

Robur Siena: Alessandro DAL CANTO (nuovo)

Sambenedettese: Paolo MONTERO (nuovo)

Sicula Leonzio: Vito GRIECO (nuovo) -> esonerato il 24/10 -> dal 25/10 Giovanni BUCARO -> esonerato il 13/01 -> dal 13/01 Vito GRIECO

SudTirol: Stefano VECCHI (nuovo)

Teramo: Bruno TEDINO (nuovo) -> esonerato il 16/02 -> dal 16/02 Cetteo DI MASCIO

Ternana: Fabio GALLO (confermato)

Triestina: Massimo PAVANEL (confermato) -> esonerato il 23/09 -> dal 23/09 Nicola PRINCIVALLI (ad interim) -> dal 14/10 Carmine GAUTIERI

Vibonese: Giacomo MODICA (nuovo)

Vicenza Virtus: Domenico DI CARLO (nuovo)

Virtus Francavilla: Bruno TROCINI (confermato)

Virtus Verona: Luigi FRESCO (confermato)

Viterbese: Antonio CALABRO (confermato) -> esonerato il 20/08 -> dal 20/08 Giovanni LOPEZ -> esonerato l'11/11 -> dal 12/11 Antonio CALABRO

Vis Pesaro: Simone PAVAN (nuovo) -> esonerato il 18/02