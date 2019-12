FOCUS TMW - Serie C, classifiche a confronto: Girone B, Vicenza vola con +19

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Si è concluso il girone di andata del campionato di Serie C.

Classifiche a confronto con il precedente campionato, anche se occorre ricordare che formazioni come Imolese e Piacenza hanno militato lo scorso anno nel Girone A, che a seguito dell’esclusione del Pro Piacenza dal campionato vide giocare 18 giornate in ogni frazione di torneo.

GIRONE B

Vicenza 45 (+19)

Carpi 41 (in Serie B)

Reggiana 38 (in Serie D)

Padova 36 (in Serie B)

SudTirol 35 (+8)

Piacenza 34 (-2)

Feralpisalò 30 (+3)

Modena 29 (in Serie D)

Sambenedettese 28(+1)

VirtusVecomp Verona 27(+8)

Triestina 26 (-3)

Cesena 24 (in Serie D)

Fermana 21 (-7)

Vis Pesaro 19 (-10)

Ravenna 18 (-12)

Arzignano Valchiampo 16 (in Serie D)

Gubbio 15 (-3)

Imolese 14 ()

Fano 13 (-7)

Rimini 12 (-10)