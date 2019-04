© foto di Andrea Rosito

Quattro giornate al termine della stagione regolare di Serie C e nel Girone A la Virtus Entella guida la volata verso la promozione con 66 punti. Quattro punti sotto c'è il Piacenza di Franzini e sette il sorprendente Pisa di D'Angelo, vero mattatore di questa fase di campionato. La matematica tiene ancora aperto tutto per queste tre squadre (e non solo): la Serie B è all'orizzonte. Questi i calendari a confronto delle prime tre del girone.

GIRONE A

Virtus Entella 66

Piacenza 62

Pisa 59

35^ giornata (13 aprile):

Arzachena-Pisa

Piacenza-Cuneo

Pro Patria-Virtus Entella

36^ giornata (18 aprile):

Virtus Entella-Arezzo

Lucchese-Piacenza

Pisa-Pontedera

Recupero 9ì giornata (23 aprile)

Piacenza-Virtus Entella

37^ giornata (27 aprile):

Juventus U23-Virtus Entella

Piacenza-Olbia

Pro Patria-Pisa

38^ giornata (4 maggio):

Virtus Entella-Carrarese

Pisa-Novara

Robur Siena-Piacenza