I sette punti di vantaggio che il Pordenone ha su Triestina e Feralpisalò tengono i Ramarri saldamente in vetta alla classifica del Girone B della Serie C a quattro giornate dal termine. L'obiettivo della cadetteria per la formazione di Attilio Tesser è, per la prima volta nella storia, davvero ad un passo, ma il cammino a passo di lumaca di Candellone&C. nelle ultime settimane ha lasciata viva almeno una scintilla di speranza nelle prime due inseguitrici. Quattro giornate e dodici punti in palio, il calendario con i suoi incroci potrà indirizzare l'esito finale in un modo o nell'altro. Ecco il calendario a confronto per le prime tre della classe.

GIRONE B

Pordenone 65

Triestina 58

Feralpisalò 58

35^ giornata (14 aprile):

Triestina-Fermana

Pordenone-Teramo

Imolese-Feralpisalò

36^ giornata (20 aprile):

Gubbio-Pordenone

Feralpisalò-Triestina

37^ giornata (28 aprile):

Pordenone-Giana Erminio

Renate-Feralpisalò

Triestina-Teramo

38^ giornata (5 maggio):

Alma Juventus Fano-Triestina

Feralpisalò-Pordenone