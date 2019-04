© foto di Andrea Rosito

La vittoria nello scontro diretti di questo weekend da parte della Juve Stabia ha riportato il vento dalla parte delle Vespe in questa volata finale verso la Serie B. La graduatoria nel Girone C della terza serie del calcio italiano, però, lascia ancora in gioco sia il Trapani che il Catania di Walter Novellino. A quattro giornate dal termine e con dodici punti in palio tiene tutto aperto. Ecco il confronto fra il programma dei match delle tre formazioni a caccia della serie cadetta.

GIRONE C

Juve Stabia 68

Trapani 64

Catania 60

35^ giornata (14 aprile):

Trapani-Potenza

Sicula Leonzio-Juve Stabia

Virtus Francavilla-Catania

36^ giornata (20 aprile):

Juve Stabia-Vibonese

Rende-Trapani

Catania-Sicula Leonzio

37^ giornata (28 aprile):

Cavesa-Catania

Trapani-Paganese

Matera-Juve Stabia 0-3 a tavolino

38^ giornata (5 maggio):

Catania-Rieti

Catanzaro-Trapani

Juve Stabia-Virtus Francavilla