FOCUS TMW - Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

Michael Folorunsho

© foto di Giuseppe Scialla

Terza settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro sabato, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Fabio Castellano – Dall'Ascoli all'Alessandria La notizia è stata data dal DS dell’Ascoli Tesoro, che ha spiegato che il giocatore non sarà convocato in ritiro perché nelle prossime ore firmerà con la società piemontese.

Domenico Franco – Dal Rende al Cesena Il classe 1993 è a un passo dall'addio alla formazione calabrese, per legarsi al neo promosso club romagnolo. Accordo raggiunto su base biennale, attesa per oggi la firma.

Luigi Silvestri – Dalla Vibonese al Potenza Sembra che il classe '93 abbia già trovato accordo biennale con il club lucano, tanto che nelle prossime ore potrebbe esserci la fumata bianca.

Alberto Masi – Dal Pisa al Modena Con il ripescaggio in C ufficializzato, la formazione emiliana, che già da tempo sta lavorando alla costruizione della squadra, ufficializzerà i primi colpi. Tra questi il difensore in uscita dal Pisa.

Mauro Antonioli – Da svincolato al Rimini Quasi un fulmine a ciel sereno, ma la formazione romagnola pare aver deciso di cambiare rotta, congedando mister Petrone. Al suo posto è atteso in panchina l'ex Reggio Audace.

Nunzio Di Roberto – Dalla Juve Stabia alla Cavese Era tra i primissimi obiettivi del DS Lamazza, che con caparbietà ha condotto la trattativa che ha portato al cambio di casacca dell'attaccante. Attesa a breve l'ufficialità.

Lorenzo Libutti – Da svincolato alla Reggio Audace E' in corso la trattativa tra il club e l'entourage del calciatore, ma sembra che tutto vada a buona fine, tanto che il terzino dovrebbe essere il primo volto che mercoledì si presenterà al raduno.

Tommaso Cucchietti – Dal Torino al SudTirol Mancano solo le firme, ma l'accordo di massima tra le parti per il passaggio in biancorosso del portiere c'è. Dettagli da limare, ma con sensazioni positive.

Giuseppe Ungaro – Dalla Reggina alla Sicula Leonzio Prossima alla conclusione la trattativa che porterà il classe '95 al cambio di casacca, dopo un'annata in chiaroscuro nella fila calabresi.

Michael Folorunsho – Dal Napoli al Bari Colpo in prospettiva per i partenopei, che manderanno però il classe '98 in prestito biennale al Bari, altra formazione della famiglia De Laurentiis. Probabilmente i galletti avranno il diritto di riscatto.