focus Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

vedi letture

Al via la quarta settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Erald Lakti - Dalla Fiorentina al Renate: il giovane centrocampista albanese sembrava ad un passo dal ritorno al Gubbio, ma nelle ultime ore il club brianzolo ha battuto la concorrenza. Atteso in giornata il comunicato ufficiale.

Tommaso Morosini - Dal Monza alla Feralpisalò: il centrocampista rimaneva una delle prime scelte per la formazione di Pavanel, al netto di altri nomi emersi, e nelle scorse ore l'accelerata. Il classe '91 arriverà in verdeblù con la formula del prestito.

Nicolas Izzillo - Dal Pisa al Catanzaro: il giocatore è già in Calabria, ad attenderlo una trasferimento in prestito secco. Che dovrebbe essere ufficializzato a breve.

Andrea Bianchimano - Dal Perugia al Como: da tempo fuori dai giochi della formazione umbra, il classe '96 è a un passo dal Como, che necessitava rinforzi nel reparto avanzato.

Niccolò Moreo - Dal Torino al Mantova: i piemontesi hanno deciso di liberare l'attaccante, classe 2001, che nei giorni scorsi era già in terra virgiliana per sottoscrivere l'accordo con i biancorossi: intesa raggiunta su base triennale. A breve l'ufficialità.

Lorenzo Lollo - Dal Venezia al Bari: potrebbe già essere oggi il giorno del centrocampista al Bari. L'affare pare già chiuso, al netto della tanta concorrenza che si è scatenata sul giocatore. Ma niente dovrebbe saltare.

Raffaele Russo - Dal Napoli al Grosseto: venerdì il classe '99 ha firmato il contratto che lo legherà alla formazione maremmana per la prossima stagione. L'operazione è stata chiusa dai due club con la formula del prestito secco per un anno.

Antonio Natalucci - Da svincolato alla Triestina: venerdì il giovane esterno classe 2000, lo scorso anno in forza al Nardò, ha sottoscritto il contratto con la società di Milanese. Accordo su base biennale, con opzione per il terzo: manca solo il comunicato degli alabardati.

Luca Falbo - Dalla Lazio alla Viterbese: Si avvicina la prima esperienza nel calcio dei grandi per il terzino sinistro classe 2000. I due club stanno trattando, per definire un'operazione imbastita sulla base di un prestito.

Una squadra per il Livorno: una lite tra soci, con un CdA previsto domani. Ma solo per parlare di "economia", non per ridiscutere i ruoli, come ha annunciato il presidente Navarra. Intanto nel fine settimana prenderà il via il campionato: e la situazione dei contratti a Livorno rischia di esser confusionaria...