focus Serie C, i 10 colpi che ci possiamo aspettare questa settimana

vedi letture

Al via la quinta e ultima settimana della sessione estiva del calciomercato, con nuove ondate di rumors, colpi e novità riguardanti la Serie C. Tanti gli acquisti che saranno perfezionati entro venerdì, vediamo adesso, con Tuttomercatoweb.com, quelli che sembrano essere più imminenti.

Zaccaria Hamlili - Dal Bari all'Alessandria: all in dei grigi per tentare quel colpo che sarebbe la ciliegina sulla torta. Il centrocampista è in uscita da Bari, e ovviamente ha svariate pretendenti, ma al momento la formazione piemontese sembra quella più avanti per accaparrarselo. Giorni cruciali, ma fumata bianca non così distante.

Dimitrios Sounas - Dalla Reggina al Perugia: la trattativa per portare in Umbria il centrocampista sembrava legata a quella che ha portato Di Chiara in Calabria, ma così non pare esser stato. A ogni modo a giorni Sounas approderà alla corte di mister Caserta: il classe '94 è atteso già quest'oggi in città.

Luigi Silvestri - Dal Potenza all'Avellino: un assurdo testa a testa tra Avellino e Catania, con il club etneo che nei giorni scorsi aveva alzato la posta in palio quasi assicurandosi il giocatore. Ma gli irpini non hanno mollato, e hanno ritenuto opportuno rilanciare, di fatto effettuando un contro sorpasso sui siciliani: per il difensore accordo biennale.

Andrea Magrini - Da svincolato al Como: la trattativa con il classe '97 è ancora in piedi, l'unico dubbio pare esser legata alla ripresa fisica del giocatore dopo la rottura del legamento crociato che ne ha pregiudicato la stagione. A ogni modo, dal punto di vista tecnico, il club pare esser convinto dal ragazzo: un'apertura delle liste potrebbe facilitare il suo approdo sul lago?

Alessandro Lovisa - Dalla Fiorentina al Gubbio: sembrava a un passo dal Perugia il giovane centrocampista viola, ma il grande lavoro di mister e presidente eugubini ha dato esito differente. Lovisa arriverà a Gubbio con la formula del prestito secco annuale: attesa solo l'ufficialità dell'accordo.

Oberdan Biagioni - Da svincolato al Trapani: con l'invio della PEC, Biagioni diventerà da quest'oggi il tecnico di un club che è completamente nel caos, e che rischia anche l'esclusione dal campionato di C. Viene da chiedersi il perché di questa mossa: volontà di salvare quel minimo di salvabile che c'è? Passo azzardato? Lo scopriremo a breve.

Fabio Foglia - Dall'Arezzo... all'Arezzo: dopo i rinnovi di Luciani e Cutolo, è solo quello dell'esperto centrocampista quello che manca. E quello per il quale il club sta celermente lavorando. Uomo simbolo del club, uomo spogliatoio, prezioso elemento a livello tecnico: se il club riuscisse a metter nero su bianco, sarebbe probabilmente questo il grande acquisto della stagione.

Alfredo Bifulco - Dal Napoli al Padova: il talento della truppa partenopea piace anche al Bari, ma i biancoscudati stanno tentando l'affondo per assicurarsi questo prezioso tassello da apporre alla propria rosa.

Daniel Semenzato - Dal Pordenone al Bari: asse tra Friuli e Puglia, con l'addio di Berra e Scavone alla formazione biancorossa, dove arriva l'esperienza di Semenzato. Il classe '87 è a un passo dalla truppa di Auteri.

Un esterno destro per l'Avellino: ultimo tassello per completare la rosa a disposizione di mister Braglia. Perché sulla fascia destra, a livello difensivo, il club irpino è in carenza a livello organico, e un nome under sarebbe probabilmente quanto ricercato dal club: Ciancio offre le sue garanzie, ma un alter ego è necessario.