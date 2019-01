FOCUS TMW - Serie C, i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci questa settimana

Edoardo Lancini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si accende il mercato anche in Serie C e questa settimana, l'ultima della finestra di riparazione, potrebbero arrivare ufficialità di spicco per la terza serie del calcio italiano. Ecco i dieci acquisti che dobbiamo aspettarci nei prossimi quattro giorni:

GIRONE A

Edoardo Lancini – Dal Brescia al Novara:gli azzurri sono ormai ai dettagli per ingaggiare il classe '94, in uscita dalla formazione lombarda. Parti vicine e trattativa che porterebbe chiudersi a breve.

Jacopo Murano – Da svincolato al Piacenza: l'accordo di massima c'è, ma il calciatore dovrà sottoporsi a ulteriori visite che daranno responso sulla sua idoneità agonistica. Se saranno superate, via al tesseramento, è lui il profilo che piace al club.

Andrea Addiego Mobilio – Dalla Carrarese al Gozzano: il classe '96 non sta trovando molto spazio tra le fila azzurre, e Gozzano potrebbe essere una soluzione ideale, considerando il maggior impiego di giovani. Da non escludere il positivo esito del passaggio.

GIRONE B

Manuel Di Paola – Dall'Entella al Monza: dopo un lungo tira e molla, la telenovela pare essere finita, e il centrocampista classe '97 sarà a breve un nuovo calciatore del club brianzolo guidato da Silvio Berlusconi.

Andrea Bracaletti – Dalla Triestina al Gubbio: gli alabardati stanno cercando una sistemazione al calciatore, che pare non rientrare più nei piani tecnici, e la formazione eugubina, soprattutto in concreta partenza di Casoli, potrebbe essere la soluzione più idonea.

Alessandro Mattioli – Dall'Inter al SudTirol: accordo raggiunto tra le parti e trattativa in via di definizione. Ci sarà prima però da risolvere lo "scoglio" Cuneo, che dovrà restituire Mattioli alla casa madre, che poi lo girerà agli altoatesini.

Danilo Pasqualoni – Da svincolato al SudTirol: dopo l'esperienza con il Pro Piacenza, è tempo di guardare avanti per il classe '94, che quest'oggi svolgerà il primo allenamento con la formazione di Zanetti. Accordo praticamente già trovato.

GIRONE C

Giacomo Casoli – Dal Gubbio al Catanzaro: un sabato in tribuna, campanello d'allarme. C'è già l'accordo tra i due club per il passaggio in Calabria del centrocampista, col Gubbio che, salvo ripensamenti, libererà il giocatore all'inizio di questa settimana.

Giuseppe Cuomo – Dal Crotone al Rende: in Serie B il calciatore non sta trovando spazio, ed è per questo che si apre la possibilità di vestire di nuovo la casacca biancorossa. Parti davvero molto vicine.

Edoardo Rezzi – Dalla Lazio alla Vibonese: trequartista classe ‘99, e capitano della Primavera romana, il giovane talento arriverà a Vibo con la formula del titolo definitivo. Colpo in prospettiva per i calabresi.