FOCUS TMW - Serie C il 4-3-3 con i migliori giocatori del girone A

Modulo 4-3-3

Nella foto Boscaglia

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Unico girone che si è deciso all'ultima giornata, anzi agli ultimi minuti di recupero. L'ha spuntata l'Entella, in un raggruppamento fortemente condizionato dalle vicende estive. Non solo la Virtus e il Piacenza, anche il Pisa ha messo in mostra un calcio di livello al pari di un'altra toscana, il Siena, capace di onorare ogni impegno dopo la beffa in finale col Cosenza di un anno fa. Un plauso anche ai sempreverdi Tavano, Maccarone, Mancosu e Sestu che hanno aumentato il tasso tecnico generale facendo sognare i tifosi. Di seguito la formazione ideale del girone A secondo TuttoMercatoWeb.com:

Portiere

Stefano Gori (Pisa): per quasi la metà delle gare giocate ha mantenuto la porta inviolata, partita dopo partita il suo rendimento è cresciuto così come il numero di parate determinanti. SPIDERMAN

Difensori

Filippo Berra (Pro Vercelli): un terzino destro completo, capace di disimpegnarsi anche in altri ruoli e praticamente titolare inamovibile. Piede sempre caldo, tanti cross per i compagni e una crescita esponenziale anche in fase difensiva. Non è mancato qualche gol prezioso. STANTUFFO

Carlo Pelagatti (Arezzo): il trentenne difensore toscano ha mantenuto un rendimento costante, al centro della difesa ha svolto sempre il suo compito senza sbavature e con grande attenzione. Anche merito suo se gli amaranto hanno chiuso la stagione senza sconfitte in casa. MURO

Michele Pellizzer (Entella): il no estivo alla Salernitana in un momento di grossa incertezza per il suo club certificava già la voglia di riprendersi sul campo quanto perso la stagione precedente sul campo e, in parte, anche nelle aule di tribunale. Il suo attaccamento alla maglia è stato premiato. PREZIOSO

Samuele Birindelli (Pisa): il cognome dietro la maglia non ha inciso né gli è pesato, tutto quello che ha conquistato se l'è guadagnato con sudore e sacrificio. Sul finire di stagione ha segnato anche un gol spettacolare che ha permesso ai toscani di blindare il terzo posto. CHAPEAU

Centrocampisti

Alessio Sestu (Piacenza): per le qualità che ha avrebbe meritato una carriera ancora più importante, quando punta l'uomo lo salta in scioltezza e con grande classe. Non ha perso nemmeno il vizio del gol. ESSENZIALE

Andrea Paolucci (Entella): che giocatore completo, un lusso per la categoria! In una rosa di grande qualità ha spesso cantato e portato al croce, garantendo cross, gol, giocate d'autore e anche tanta corsa a tutto campo. FRANGIFLUTTO

Junior Messias (Gozzano): il suo futuro dovrebbe essere in B a Crotone, intanto si gode una stagione importante che gli ha permesso di ambientarsi ancora meglio in Italia e nel campionato di Lega Pro. 32 presenze, 4 gol, un assist e qualità tecniche di livello indiscusso. MOTORINO

Attaccanti

Ettore Gliozzi (Siena): "E segna sempre lui" è coro da stadio facilmente applicabile a questo ragazzo sempre al posto giusto al momento giusto. E' il calciatore dai gol fondamentali, ciliegina sulla torta la rete del 2-0 al Piacenza che ha deciso il campionato. CAPARBIO

Dany Mota Carvalho (Entella): nel super attacco dei liguri è difficile indicare chi sia stato il migliore. Premiamo lui per la continuità di rendimento e per aver segnato gol sempre determinanti ai fini della classifica. BOMBER

Francesco Tavano (Carrarese): ogni anno c'è il ritornello sul fatto che sia "finito", lui risponde come sempre sul campo a suon di gol. La verità è che chi è bomber nel sangue non tradisce mai, nemmeno a 40 anni. L'IMMORTALE

Allenatore

Roberto Boscaglia (Entella): da rimarcare di continuo l'impresa di una squadra che forse aveva diritto a disputare un altro campionato e che è scesa in campo ogni tre giorni da novembre senza poter operare sul mercato come tutte le altre, almeno inizialmente. Il finale da brividi ripaga dell'amarezza estiva. MOTIVATORE