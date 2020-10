focus Serie C, il mercato nel Girone C: Bari superstar. Avellino scatenato

Lunedì 5 ottobre, è andata in archivio la sessione estiva di calciomercato, che aveva preso il via - causa slittamenti dovuti al Covid 19 - lo scorso 1 settembre: un mese sicuramente particolare, dove non sono mancati colpi di scena, soprattutto last minute.

La coppia Braglia-Di Somma, che aveva fatto grande la Juve Stabia, prova a ripetersi ad Avellino, ma attenzione alla concorrenza dell'ambiziosissimo Bari e della Ternana, che fino all'ultimo proverà a rendersi fastidiosa per le dirette rivali alla promozione in B. Sugli scudi anche il Catania, mentre rivoluzionano un po' Catanzaro e Juve Stabia.

E' attesa per capire, a seguito della deroga dovuta al ripescaggio, quello che sarà l'effettivo mercato del Foggia, già al centro dei riflettori dopo l'addio di mister Eziolino Capuano.

Di seguito i giudizi di TuttoMercatoWeb.com alle squadre del Girone C:

AVELLINO: la partenza di Parisi inevitabile, anche per motivi legati al bilancio. Sembrava un mercato a rilento, poi il mister ha battuto i pugni sul tavolo e sono arrivati elementi di spessore. Colpi ottimi Maniero, Forte, Tito, Pane, Silvestri e Fella.

Acquisti: Francesco Forte (svincolato), Gabriele Rocchi (Cavese), Mirko Miceli (Sambenedettese), Michele Bruzzo (Pontedera), Simone Ciancio (svincolato), Gabriele Bernadotto (Vibonese), Riccardo Burgio (Atalanta), Riccardo Maniero (Svincolato), Salvatore Aloi (Trapani), Alberto Dossena (Atalanta), Alberto De Francesco (Reggina), Emanuele Santaniello (svincolato), Pasquale Pane (svincolato), Emanuele Adamo (svincolato), Mario Nikolic (svincolato), Fabio Tito (svincolato), Sonny D'Angelo (Livorno), Luigi Silvestri (Potenza), Agostino Rizzo (Livorno), Giuseppe Fella (Salernitana), Andrea Errico (Frosinone)

Cessioni: Nermin Karic (Sudtirol), Alessandro Tonti (Ravenna), Daniele Ferretti (Ravenna), Fabiano Parisi (Empoli)

BARI: un mercato più intelligente e ponderato rispetto all'anno scorso, quando si pensò soprattutto ai grandi nomi. Si chiude con il tandem Montalto-Citro, ottimi gli innesti di Celiento, D'Oraio e Marras senza dimenticare l'esperienza e la duttilità di Candellone e Semenzato.

Acquisti: Cristian Andreoni (svincolato), Alessandro Minelli (Juventus U23), Cristian Andreoni (Bari), Daniele Celiento (Catanzaro), Carlo De Risio (Catanzaro), Manuel Marras (svincolato), Tommaso D'Orazio (Cosenza), Leonardo Candellone (Napoli), Daniel Semenzato (Pordenone), Lorenzo Lollo (Venezia), Adriano Montalto (Cremonese), Nicola Citro (Frosinone)

Cessioni: Francesco Bolzoni (Lecco), Cosimo Nannini (Lecco), Giuseppe Staiano (Fermana), Tomasz Kupisz (Salernitana), Michael Folorunsho (Reggina), Giovanni Terrani (Como), Filippo Costa (Virtus Entella), Andrea Schiavone (Salernitana), Filippo Berra (Pordenone), Manuel Scavone (Pordenone), Samuele Neglia (Fermana)

BISCEGLIE: la sensazione è che farà fatica. ancora una volta. La questione ripescaggio ha indubbiamente condizionato, vedremo con la deroga concessa quello che sarà l'effettivo mercato della formazione pugliese.

Acquisti: Andrea Cittadino (Foggia), Luca Cigliano (Rimini), Giuseppe Maimone (Sicula Leonzio), Marco Vitale (Audace Barletta), Giusto Priola (Picerno), Edoardo Vona (Castrovillari), Manuel Ferrani (Picerno), Michele Laraspata (Parma), Salvatore Manfrellotti (Nardò), Mario De Marino (Venezia), Vincenzo Vitale (svincolato)

Cessioni: -

CASERTANA: via anche gli ultimi superstiti della presunta corazzata allestita anni fa senza badare a spese, sorprende l'addio di Zito che era stato uno dei migliori. Mercato deludente, mezzo voto in più per gli innesti di Icardi e Fedato. Ma sembra una rosa incompleta.

Acquisti: Lorenzo Valeu (Roma), Alessandro Petruccelli (Fidelis Andria), Pasquale De Sarlo (Rieti), Vladan Dekic (Pisa), Cristian Hadziosmanovic (Sampdoria), Luigi Carillo (Genoa), Carmine Setola (svincolato), Simone Icardi (Entella), Alessandro Bordin (Spezia), Luigi Cuppone (Pisa), Fabrizio Buschiazzo (svincolato), Dramane Konate (svincolato), Nicolas Izzillo (Pisa), Francesco Fedato (svincolato), Luca Matarese (Frosinone)

Cessioni: Mohamed Laaribi (Picerno), Pasquale Rainone (Turris), Michele Cerofolini (Reggiana), Ernesto Starita (Monopoli), Diamante Crispino (Virtus Francavilla), Leonardo Longo (risoluzione), Andrea Petta (risoluzione), Antonio Zito (risoluzione), Angelo D’Angelo (risoluzione), Malik Thioune Lame (Turris)

CATANIA: la società ha vissuto l'ennesima estate di fuoco, nel complesso però sono arrivati giocatori validi come Izco, Claiton e Tonucci. C'era anzitutto da ripianare il bilancio, più di questo era impossibile.

Acquisti: Andrea Zanchi (Rieti), Alessandro Albertini (Virtus Francavilla), Luis Alberto Maldonado (Arzignano), Mariano Izco (Svincolato), Giacomo Rosaia (Cesena), Manuel Sarao (Reggina), Claiton (Cremonese), Reginaldo (Reggina), Antonio Santurro (Bologna), Denis Tonucci (Juve Stabia), Enrico Piovanello (Padova), Michele Emmausso (Vibonese)

Cessioni: Federico Angiulli (svincolato), Giuseppe Rizzo (Triestina), Matteo Pisseri (Alessandria), Emmanuel Mbende (Viterbese), Lorenzo Saporetti (Pro Patria), Francesco Salandria (Viterbese), Adis Mujkic (risoluzione), Maks Barisic (risoluzione), Davis Curiale (Catanzaro), Gianmarco Distefano (Paternò), Alessio Curcio (Foggia)

CATANZARO: la nuova dirigenza ha lavorato bene, concentrandosi sul reparto offensivo pur con la riconferma di Di Piazza. Evacuo è il bomber per antonomasia e può fare ancora la differenza, Altobelli ha fame di riscatto dopo l'anonima parentesi di Salerno.

Acquisti: Paolo Branduani (Empoli), Pasquale Fazio (Juve Stabia), Emanuele Salines (Foggia), Davis Curiale (Catania), Desiderio Garufo (Reggina), Davide Riccardi (Lecce), Daniele Altobelli (Salernitana), Luca Baldassin (FeralpiSalò), Alessio Di Massimo (Triestina), Felice Evacuo (svincolato)

Cessioni: Zhivko Atanasov (Levski Sofia), Aimone Calì (Viterbese), Doudou Mangni (Lecco), Andrea Signorini (rescissione), Daniele Celiento (Bari), Carlo De Risio (Bari), Lorenzo Di Livio (Potenza), Manuel Nicoletti (Monopoli), Mamadou Kanoute (Palermo), Giuseppe Statella (Vibonese), Giacomo Tulli (Feralpisalò)

CAVESE: mercato scandito dalla polemica a distanza tra società e amministrazione. C'è qualche buon giocatore in rosa come Migliorini, Matino, Russotto e Bisogno, ma sulla carta è da salvezza tranquilla e null'altro.

Acquisti: Andrea De Paoli (Rieti), Ciro De Franco (Monopoli), Paolo Cannistrà (SPAL). Gianluca Esposito (Fermana), Marco Cuccurullo (Benevento), Salvatore Tazza (Benevento), Riccardo Forte (Milan), Andrea Migliorini (svincolato), Enrico Oviszach (Udinese), Giuseppe Montaperto (Empoli), Emmanuele Matino (Parma), Karim Zedadka (Napoli), Marco Pompetti (Inter), Yuri Senesi (Venezia)

Cessioni: Salvatore Sandomenico (Turris), Miguel Angel Sainz-Maza (Gubbio), Lino Marzorati (Lecco), Claudio Galfano (svincolato) Vincenzo Polito (svincolato), Christian Cesaretti (Paganese)

FOGGIA: Capuano è andato via per divergenze sul mercato, l'asse con la Salernitana ha prodotto tanti giovani ma non il colpo Fella. Ci sono ancora diversi giorni per sistemare la rosa, il giudziio è inevitabilmente rimandato.

Acquisti: Fabio Gavazzi (Albinoleffe), Gabriele Germinio (svincolato), Alessandro Tascini (svincolato), Filippo D'Andrea (Salernitana), Sedrick Mbuyamba Kalombo (Salernitana), Vincenzo Garofalo (svincolato), Gaetano Vitale (Salernitana), Carmine Iannone (Salernitana), Alessio Curcio (Catania)

Cessioni: Andrea Cittadino (Bisceglie)

JUVE STABIA: rivoluzione effettuata, e non poteva essere altrimenti visti i costi dei big. Trattenere Calò, Forte, Tonucci e Canotto era impossibile. Attacco interessante, col tandem Orlando-Cernigoi che potrebbe esplodere definitivamente. Brava la società a trattenere Mastalli, Allievi e Troest.

Acquisti: Jacopo Scaccabarozzi (Lecco), Luca Berardocco (SudTirol), Roberto Codromaz (Triestina), Francesco Golfo (Parma), Accursio Bentivegna (svincolato), Daniele Lazzari (svincolato), Alberto Rizzo (svincolato), Matteo Tomei (svincolato), Francesco Orlando (Salernitana), Andrea Vallocchia (Olbia), Sergio Nicolás Bubas (Vibonese), Alessandro Garattoni (Crotone), Andrea Bovo (Virtus Francavilla),Iacopo Cernigoi (Salernitana), Vincenzo Paolino Della Pietra (Juve Stabia), Giovanni Volpicelli (Benevento), Tommaso Fantacci (Empoli), Erasmo Mulè (Juventus U23)

Cessioni: Luca Germoni (Reggiana), Pasquale Fazio (Catanzaro), Francesco Forte (Venezia), Denis Tonucci (Catania), Gianmarco Todisco (Torino), Matteo Esposito (Savoia)

MONOPOLI: la partenza di Fella ha rimpinguato le casse, ma indebolito la rosa. Dolorosa anche la scelta di far partire Donnarumma, già protagonista a Cittadella. Rosa numericamente ok, ma sulla carta meno competitiva del recente passato. Ma con un Marilungo in più.

Acquisti: Ernesto Starita (Casertana), Eyob Zambataro (Atalanta), Alvaro Montero (Bisceglie), Enrico Zappa (Potenza), Antonio Giosa (Potenza), Nicolas Oliveto (Juventus), Simone Sales (Potenza), Scott Arlotti (Rimini), Lorenzo Paolucci (Reggina), Francesco Fusco (Sorrento), Abdoul Razack Guiebre (svincolato), Luigi Samele (Teramo), Domenico Santoro (Gravina), Giacomo Pozzer (Inter), Manuel Nicoletti (Catanzaro), Alessandro Bastrini (svincolato), Francesco Vassallo (svincolato), Salvatore Rimoli (Lecce)

Cessioni: Daniele Donnarumma (Cittadella), Mattia Guido (Casarano), Simone Pecorini (Pro Sesto), Michele Ferrara (Pergolettese), Vittorio Triarico (risoluzione), Vittorio Antonino (Grosseto), Giuseppe Fella (Salernitana)

PAGANESE: da anni ormai le economie sono ridotte e bisogna fare di necessità virtù. Persi a zero i leader Calil, Capece e Stendardo, la società ha cambiato il giusto pur affidandosi ad un portiere come Fasan che non è partito benissimo. Mendicino e Cesaretti in extremis premiano gli sforzi della società.

Acquisti: Daniel Onescu (Virtus Verona), Matteo Campani (Sassuolo), Ciro Sirignano (Virtus Verona), Matteo Campani (Sassuolo), Riccardo Perazzolo (Pisa), Andrea Isufaj (Chievo Verona), Tommaso Squillace (Picerno), Leonardo Fasan (Sicula Leonzio), Emanuele Cigagna (Venezia), Alessio Benedetti (svincolato), Christian Cesaretti (Cavese), Ettore Mendicino (svincolato), Alessandro Curci (Caronnese)

Cessioni: Alfonso Sepe (Sampdoria), Piersilvo Acampora (svincolato), Aniello Panariello (svincolato), Paolo Baiocco (Perugia), Matteo Perri (Ravenna)

PALERMO: al netto del nome blasonato del club, è stato un mercato deludente. Nessun nome importante (ma ora si è svincolato bomber Pettinari e il centrocampista Luperini dal Trapani), l'assenza di un bomber, dubbi anche sulle corsie laterali. Ad ora il mercato è al di sotto della sufficienza.

Acquisti: Andrea Saraniti (Lecce), Nicola Valente (Carrarese), Ivan Marconi (Monza), Andrea Palazzi (Monza), Manuel Peretti (Hellas Verona), Niccolò Corrado (Inter), Andrea Palazzi (Monza), Moses Odjer (Salernitana), Mamadou Kanoute (Catanzaro), Jeremie Broh (svincolato). Nicola Rauti (Torino), Michele Somma (svincolato)

Cessioni: Francesco Vaccaro (Pontedera)

POTENZA: estate di fuoco anche per questa squadra che, per problemi di bilancio, ha perso alcuni dei protagonisti della cavalcata magica dell'anno scorso. A partire dal portiere Ioime. Mister Somma si è rimesso in carreggiata accettando la politica basata sui giovani. Baclet è comunque un buon colpo.

Acquisti: Diego Conson (svincolato), Mattia Sandri (Torino), Gennaro Nigro (Roma), Alain Baclet (Virtus Francavilla), Mattia Compagnon (Udinese), Lorenzo Di Livio (Catanzaro), Deian Boldor (svincolato), Pietro Cianci (Teramo), Diogo Pinto (Ascoli)

Cessioni: Enrico Zappa (Monopoli), Raffaele Ioime (Triestina), Talla Souare (svincolato), Jacopo Murano (Perugia), Mohammed Gassama (risoluzione)

TERAMO: pochissimi movimenti, mirati e senza stravolgere. Evidentemente si crede fortemente nel riscatto della rosa che, l'anno scorso, ha reso meno delle sue effettive potenzialità.

Acquisti: Ahmed Mejri (Agnonese), Daniele Trasciani (Roma), Davide Di Francesco (Ascoli), Antonio Palumbo (Sampdoria), Cristian Bunino (Pescara), Erik Gerbi (Sampdoria)

Cessioni: Luigi Samele (Monopoli), Andrea Cristini (Sambenedettese), Pietro Cianci (Potenza), Tommaso Cancellotti (Perugia), Riccardo Martignago (Ravenna), Ahmed Mejri (Pineto), Marco Sabatini (Pineto)

TERNANA: che colpo Falletti, una sorta di operazione nostalgia che aggiunge tantissima qualità ad una rosa che ha accolto anche Laverone e Raicevic. Marilungo unica partenza "pesante".

Acquisti: Diego Peralta (Novara), Cesar Falletti (Bologna), Ivan Kontek (Nogometni Klub Alumini), Lorenzo Laverone (Ascoli), Filip Raicevic (Livorno)

Cessioni: Andrea Tozzo (Mantova), Federico Mazzarani (Pistoiese), Riccardo Gagno (Modena), Luca Parodi (Alessandria), Gian Marco Nesta (Lecco), Kingsley Boateng (Fermana), Francesco Siragusa (Chieti), Simone Sini (Ascoli)

TURRIS: la matricola campana si è assicurata le prestazioni di gente come Giannone, Rainone, Signorelli e Sandomenico. Quanto basta per ambire alla salvezza in un girone di fuoco.

Acquisti: Antonio Romano (Pianese), Alessandro Abagnale (Cerignola), Salvatore Sandomenico (Cavese), Mattia Persano (Rieti), Pasquale Rainone (Casertana), Franco Signorelli (Vibonese), Luca Giannone (svincolato), Luca Pandolfi (Virtus Entella), Nunzio Brandi (Hellas Verona), Ciro Loreto (Como), Luigi D'Ignazio (Napoli), Simone Tascone (Picerno), Malik Thioune Lame (Casertana)

Cessioni: Daniele Forte (Arzignano

VIBONESE: Statella ultimo innesto, calciatore che non è mai esploso definitivamente e che ha alternato discrete stagioni a campionati da dimenticare. Ci sono molti giovani da valorizzare, è una delle incognite del torneo.

Acquisti: Marco Spina (SPAL), Matteo Bachini (svincolato), Alessio Rasi (AlbinoLeffe), Marco Montagno (Picerno), Ruben Falla (Real Siracusa), Alberto Leone (Sicula Leonzio), Giacomo Parigi (Olbia), Mohamed Laaribi (Picerno), Leandro Vitiello (Pistoiese), Leonardo Marson (Cesena), Vincenzo Plescia (Renate), Giacomo Sciacca (svincolato), Giuseppe Statella (Catanzaro)

Cessioni: Franco Signorelli (Turris), Errico Altobello (Picerno), Davide Pettermann (Cesena), Gabriele Bernadotto (Avellino), Federico Siani (Rotonda Calcio), Sergio Nicolás Bubas (Juve Stabia), Michele Emmausso (Catania)

VIRTUS FRANCAVILLA: fino alla fine si sperava in un attaccante di valore, ancor di più dopo la partenza di Baclet. Non è arrivato, bisognerà fare di necessità virtù. Franco alza il livello in mediana.

Acquisti: Pasquale Giannotti (Crotone), Domenico Franco (Cesena), Alessandro Celli (Pescara), Diamante Crispino (Casertana), Luca Sparandeo (Benevento), Leonardo Di Cosmo (Virtus Entella)

Cessioni: Andrea Bovo (Juve Stabia)

VITERBESE: si è ricomposto il tandem tra Rossi e Tounkara, i due golden boy della Primavera della Lazio. Si prosegue sulla strada della continuità.

Acquisti: Alessandro Rossi (Lazio), Paolo Cerroni (Ostiamare), Aimone Calì (Atalanta), Emmanuel Mbende (Catania), Riccardo Daga (svincolato), Francesco Salandria (Catania), Gabriele Galardi (Milan), Luca Falbo (Lazio), Davide Borsellini (svincolato), Emmanuel Besea (Frosinone)

Cessioni: Carlo Torelli (Monterosi), Matteo Biggeri (Lucchese)