FOCUS TMW - Serie C, il pagellone del mercato nel girone A: il Novara regna

Ludi ds del Novara

E' stato un mercato estivo convulso, incerto e pieno di colpi di scena. Tanti i movimenti in entrata ed in uscita completati nelle ultime ore dalle compagini che affronteranno il prossimo campionato di Prima Divisione. Tra sogni promozione ed aspettative di salvezza tracciamo un pagellone delle operazioni di mercato, dando un voto a ciascuna squadra che in base al criterio geografico, dovrebbero comporre il girone A.

ALBISSOLA 6: scelta l’esperienza per la difesa con Nossa e Rossini. Damonte è in grado di conferire solidità in mezzo al campo. Il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Cais: esploderà una volta per tutte?

ALESSANDRIA 5: operazione ridimensionamento quasi inevitabile ma con effetti negativi soprattutto in attacco, dove è stato smantellato il tridente con Gonzalez, Marconi e Fischnaller. Da solo Santini non basta.

AREZZO 5,5: troppi cambiamenti, rivoluzione rischiosa. Bene affidarsi ai quasi omonimi Pelagotti e Pelagatti, speranze nel recupero di Burzigotti. I migliori acquisti però sono le conferme di Cutolo e Foglia.

ARZACHENA 4,5: pesantissime le partenze di Curcio e Vano. L’impressione è quella di troppe scommesse. Si confida nei gol di Sanna mentre Loi e Gatto sono chiamati al riscatto dopo annate deludenti.

CARRARESE 7,5: grande il colpo Maccarone. Borra è portiere molto affidabile. Il ritorno di Bentivegna, unito agli arrivi di Caccavallo e Valente, aumenta il potenziale d’attacco a disposizione di Baldini.

CUNEO 4,5: Santacroce è il volto unico noto di un mercato senza enfasi, decisamente in tono minore. Basterà la sua esperienza difensiva? Punti interrogativi, in ogni settore del campo, bisogna intervenire ancora.

GOZZANO 5: prima volta tra i professionisti ma impianto collaudato, mancano però elementi con campionati di C alle spalle, almeno mancano nei ruoli cardini: ci sono gli svincolati, è il caso di muoversi.

JUVENTUS U23 7: qualche cresciuto in casa con esperienza di categoria, vedi Alcibiade, diversi ex Primavera, scommesse straniere. Il duo Cherubini-Chiellini ha agito in maniera oculata, privilegiando il senso di appartenenza. Occhio a Mavdidi e Zanimacchia.

LUCCHESE 5,5: Obbedio si è trovato di fronte ad un percorso con molti ostacoli. Greselin e Gabbia possono essere scelte di spessore. Da vedere l’opera la coppia nuova d’attacco composta da Jovanovic e De Feo.

NOVARA 8: da applausi gli ingaggi doc di Eusepi e Cacia davanti, Cinaglia nelle retrovie e Di Gregorio in porta. Ma appaiono rilevanti anche gli innesti di gente del valore di Cattaneo, Sbraga e Visconti.

OLBIA 6,5: quasi una succursale del Cagliari, però è un accordo che sembra fruttuoso. Preziosi la conferma di Ragatzu e l’innesto di Biancu mentre Vergara, Caligara e Ceter potenzialmente hanno numeri da altra categoria.

PIACENZA 7: investimenti soprattutto in mediana con gli arrivi di Marotta, Nicco e Porcari. Mentre Sestu è sinonimo di qualità. Il colpo finale Fedato ha posto riparo al buco creato dall’'infortunio di Corazza.

PISA 6: sono arrivati due top per la categoria come Moscardelli e Marconi. Per il resto, mani legate e troppe uscite per i problemi che tutti conoscono. Sarà necessario ricorrere al mercato degli svincolati.

PISTOIESE 7: Fanucchi e Cellini sono usato sicuro. Latte Lath la promessa. Rovini e Forte completano bene la difesa. Tocca a Crisanto e Meli non far rimpiangere Zaccagno. Ok l ritorno in mediana di Picchi.

PONTEDERA 6: in organico sono arrivati tanti giovani da valorizzare, ma Giovannini ha calato anche il colpo da novanta, cogliendo al volo l'occasione Mannini, uno che può dare molto in esperienza e qualità.

PRO PATRIA 6: voglia di salvarsi. Santana e soci sono rinforzati con giocatori di categoria e alcuni giovani interessanti, mantenendo l'ossatura del gruppo che ha centrato la promozione e mostrato tempra.

PRO PIACENZA 6: troppi cambi di strategia in corso. Gli ottimi rapporti con la Lazio e la Salernitana hanno facilitato l'arrivo di elementi (Kadi, Urso e Volpicelli) in orbita biancoceleste con Ledesma ciliegina sulla torta. Basterà?

PRO VERCELLI 6: basso profilo dopo la retrocessione, senza fare il passo più lungo della gamba anche in considerazione del ricorso presentato. Schiavon e Gatto sono però due acquisti da categoria superiore.

ROBUR SIENA 6: difficoltà di chi non sa in quale categoria andrà a misurarsi. Mercato difficilmente giudicabile. Però Contini è un portiere di valore e Aramu può fare la differenza. Serve un vero bomber.

VIRTUS ENTELLA 6,5: è andato via La Mantia ma è arrivato Caturano che ha bisogno di riscattarsi dopo la deludente stagione a Lecce. Organico strutturato per disputare un campionato di vertice ma anche in questo caso sarebbe opportuno guardare a qualche svincolato.