FOCUS TMW - Serie C, il pagellone del mercato nel girone B: Monza da 8,5

Il ds Agomeri del Monza

Tra sogni promozione ed aspettative di salvezza tracciamo un bilancio sull’ultimo giorno del mercato invernale, dando un voto a ciascuna squadra in base alle operazioni effettuate.

E’ naturalmente il Monza la regina del mercato di questo girone. Bisognerà capire quanto sarà bravo mister Brocchi ad assemblare tutti i calciatori arrivati alla spicciolata nel mese più caldo della recente storia dei brianzoli. Il colpo? Lepore, ma occhio alla Ternana che presenta un centrocampo nuovo di zecca con Castiglia, Palumbo, Paghera e Boateng. Un plauso anche alla Virtus Vecomp che ha pescato dalla B investendo su Giorico. Così abbiamo valutato le squadre del girone C nel pagellone di TuttoMercatoWeb.com:

Albinoleffe : Cori la scommessa, accolto con scetticismo l’arrivo di Genevier essenzialmente per motivi legati all’età. Serviva forse qualcosina in più a centrocampo. Voto 5,5

Acquisti: Cori (a, Monza), Riva (d, Monza), Razzitti (a, Vicenza), Genevier (c, svincolato)

Cessioni: Spampatti (c, Caronnese), Coppola (c, Viterbese), Colombi (c, rescissione).

Alma J. Fano : l’arrivo di un figlio d’arte, la scommessa Scardina, il consolidamento di una rosa che non è stata stravolta e che vuole raggiungere l’obiettivo grazie ai tanti giovani individuati dalla dirigenza. Un lavoro oculato, parola al campo. Voto 6

Acquisti: Liviero (d, Juventus), Clemente (d, Fermana), Maldini (d, Pro Piacenza), Da Silva (a, Fermana), Scardina (a, Pro Piacenza)

Cessioni: Maloku (d, Fermana), Scimia (c, Pescara).

FeralpiSalò : innesti di assoluta affidabilità per la serie C, Contessa è quel terzino di spinta che serviva sin da inizio stagione. Ha fatto discutere il passaggio di Guerra al Vicenza, una diretta concorrente per la vittoria finale. Voto 6

Acquisti: Guidetti (c, Monza), Giani (d, Spezia), Piazza (c, Rezzato), Contessa (d, Padova), Maiorino (a, Livorno)

Cessioni: Parodi (c, Cittadella), Raffaello (c, rescissione), Guerra (a, Vicenza), Martin (d, Vicenza), Davi (c, Gubbio), Moraschi (c, Calvina).

Fermana : l’anno si è aperto con il rinnovo di Lupoli e sicuramente è una bella notizia per la tifoseria. Malcore ha voglia di esplodere e può essere la piazza giusta, anche Sperotto cerca la consacrazione dopo l’involuzione post scherzo a Capuano ai tempi dell’Arezzo. Voto 6+

Acquisti: Van der Heijden (a, Carpi), Maloku (d, Fano), Malcore (a, Cittadella),Liberal (a, Chievo), Grieco (c, Matera), Otranto (c, Napoli), Sperotto (d, svincolato)

Cessioni: Clemente (d, Fano), Da Silva (a, Fano).

Giana Erminio: il grande colpo potrebbe essere Jefferson, attaccante che da un po’ di tempo non riesce a fare la differenza come una volta e che aveva bisogno dell’ambiente giusto per ritrovare sé stesso. Nessuna partenza dolorosa, la dirigenza ha seguito correttamente le indicazioni della proprietà collaborando anche con il Monza per rimpinguare la rosa. Voto 6

Acquisti: Jefferson (a, Monza), Origlio (d, Monza), Barba (c, Monza), Palesi (c, Monza), Giudici (c, Monza), Gianola (d, Vis Pesaro)

Cessioni: Amin Ababio (c, rescissione), Lunetta (a, Sud Tirol), Chiarello (c, Alessandria).

Gubbio : mister Galderisi aveva chiesto una punta e un centrocampista, è stato accontentato. Occhio a Davi, mediano eclettico in passato seguito anche dalle big della B. Voto 6

Acquisti: Adorni (d, Monza), Cattaneo (c, Novara), Chinellato (a, Padova), Davi (c, FeralpiSalò), Maini (d, svincolato)

Cessioni: Marchi (a, Monza).

Imolese : in un girone di fuoco si sta ben comportando e stravolgimenti non erano necessari. Interessante il giovane Ranieri scuola Atalanta, Cappelluzzo del Verona l’attaccante che serviva per offrire all’allenatore un’alternativa anche dal punto di vista tattico. Voto 6

Acquisti: Tabacchi (a, Bologna), Varutti (d, Arezzo), Ranieri (c, Atalanta), Cappelluzzo (a, Verona), Turrin (p, Atalanta)

Cessioni: Sereni (c, Arezzo).

Monza: rivoluzione doveva essere e rivoluzione è stata, ma occorre un’analisi approfondita. Sicuramente i nomi presi da Galliani sono da urlo per la C, ma tutti questi ricambi a gennaio potrebbero avere un effetto boomerang e prima di promuovere a pieni voti la strategia della proprietà aspettiamo i risultati del campo. E’ chiaro che Chiricò, Brighenti, Marchi e Lepore sono “tanta roba”. Voto 9

Acquisti: Brighenti (a, Cremonese), Chiricò (a, Lecce), Fossati (c, Verona), Lora (c, Cittadella), Bearzotti (d, Verona), Marconi (d, Cremonese), Scaglia (d, Cittadella), Marchi (a, Gubbio), Palazzi (c, Inter), Anastasio (d, Cosenza), Armellino (c, Lecce),Cassaghi (d, Sampdoria), Paquetà (a, Tombense), Marchesi (c, Pro Piacenza), Di Paola (c, Entella), Lepore (c, Lecce), De Santis (d, Siena)

Cessioni: Giorno (c, Parma), Guidetti (c, FeralpiSalò), Cori (a, Albinoleffe), Jefferson (a, Giana Erminio), Riva (d, Albinoleffe), Caverzasi (d, Renate), Origlio (d, Giana Erminio), Brignoli (c, Inter), Barba (c, Giana Erminio), Iocolano (c, Entella), Palesi (c, Giana Erminio), Giudici (c, Giana Erminio), Adorni (d, Gubbio), Brero (d, Spezia).

Pordenone : la capolista incontrastata del girone non aveva bisogno di nulla, in prospettiva Zammarini è colpo interessante così come il passaggio al Napoli del giovane Bertoli. Voto 6

Acquisti: Zammarini (c, Pisa),Vogliacco (d, Juventus), Frabotta (d, Bologna), Rover (a, Bologna)

Cessioni: Bertoli (a, Napoli).

Ravenna : mercato da spettatore non pagante per il club giallorosso.Voto 4,5

Acquisti: Gudjhonsen (a, Spezia), Esposito (d, Spal)

Cessioni: ---

Renate : De Sena il colpo, poi tanti giovani di prospettiva che proveranno a sfruttare questi quattro mesi per mettersi in vetrina in un contesto sereno sotto ogni aspetto. Voto 6

Acquisti: Caverzasi (d, Monza), Quaini (c, Genoa), Tarolli (p, Foggia), De Sena (a, svincolato), Vassallo (a, Bologna), Li Gotti (d, svincolato)

Cessioni: ---

Rimini : le finanze a disposizione non consentono spese folli, dei quattro innesti quello più interessante è il terzino della Salernitana Kalombo. Collocati altrove gli elementi in esubero. Voto 5

Acquisti: Kalombo (d, Salernitana),Pierfederici (c, Monopoli), Nava (d, Pro Piacenza), Piccioni (a, Teramo)

Cessioni: Cavallari (d, Monopoli), Cecconi (c, Arzachena), Serafino (a, rescissione), Buscè (d, rescissione).

Sambenedettese : è forse la delusione del mercato invernale, in passato il presidente Fedeli aveva abituato la piazza a investimenti ancora più importanti. La sensazione è che la mancata promozione dell’anno scorso dopo spese ingenti per grandi nomi abbia comportato un cambio di rotta. Voto 4,5

Acquisti: D’Ignazio (d, Napoli), Fissore (d,Alessandria), Scalera (d, Pescara)

Cessioni: Germignani (d, Alessandria).

Sud Tirol : Romero si è presentato benissimo e può essere un valore aggiunto, per il resto operazioni di contorno e nessuna cessione sanguinosa. Voto 6

Acquisti: Mattioli (d, Cuneo), Romanò (c, Cuneo), Lunetta (a, Atalanta), Pasqualoni (d, Pro Piacenza), Nardi (p, svincolato), Romero (a, Piacenza)

Cessioni: Procopio (d, Reggina), Boccalari (d, Lentigione), Zanon (c, Napoli), Offredi (p, Triestina), Costantino (a, rescissione).

Teramo : una mezza rivoluzione, tentativo per salvare la categoria senza affanni. Perdere Bacio Terracino non è roba da poco, ma la proprietà si è cautelata con Infantino attingendo anche dagli svincolati come certificato dalla firma di Armeno. Se Giorgi sta bene può essere il faro del centrocampo. Voto 6,5

Acquisti: Armeno (d, svincolato), Madrigali (d, Lucchese), Spinozzi (c, Roma),Polak (d,svincolato), Infantino (a, Catanzaro), Sparacello (a, V.Francavilla), Giorgi (c, svincolato)

Cessioni: Di Renzo (a, rescissione), Vitale (d, rescissione), Ferretti (d, Lucchese), Natale (p, Francavilla), D’Andrea (c, Francavilla), Ranieri (c, Imolese), Mastrilli (c, Bisceglie), Zenuni (c, V.Francavilla), Bacio Terracino (a, Potenza), Piccioni (a, Rimini).

Ternana : gennaio è stato il mese dedicato alla vicenda allenatore, con l’arrivo di Calori e la contestazione del pubblico a De Canio e a molti calciatori. La falsa partenza dettata da motivi extracalcistici sta incidendo su una rosa molto più forte di quanto non dica la classifica. Ridisegnato completamente il centrocampo con tanta qualità e fisicità. Alla fine è rimasto anche Vantaggiato. Voto 6,5

Acquisti: Boateng (c, svincolato), Castiglia (c, Salernitana), Russo (d, Siena), Palumbo (c, Sampdoria), Paghera (c, svincolato)

Cessioni: Lopez (d, Salernitana), Salzano (c, Livorno).

Triestina : il ds Milanese ha ostentato una certa soddisfazione dopo la chiusura del mercato indicando nei nuovi arrivi dei potenziali titolari. Anche in questo caso il grosso era stato fatto in estate. Voto 6

Acquisti: Frascatore (d, Carpi), Vicaroni (a, svincolato), Messina (d, Viterbese), Offredi (p, Sud Tirol), Matosevic (p, NS Mura), Costantino (a, Sud Tirol)

Cessioni: Bracaletti (c, rescissione), Valentini (p, Viterbese).

Vicenza : pochi innesti, ma tutti forti. Bovo in mediana è il giocatore che serviva per esperienza e caratteristiche tattiche, Guerra formerà con Arma una coppia di livello supportata da Giacomelli, Salviato colma la lacuna in difesa. Voto 7

Acquisti: Bovo (c, Viterbese), Salviato (d, Padova), Pontisso (c, Udinese), Guerra (a, FeralpiSalò), Martin (d, FeralpiSalò)

Cessioni: Razzitti (a, Albinoleffe), Solerio (c, rescissione), Andreoni (d, Ascoli).

Virtus Verona : la società ha allargato i cordoni della borsa e merita un’ampia sufficienza per l’impegno profuso. Se non c’è un progetto credibile alle spalle non si convincono giocatori come Nolè e Giorico.Voto 6,5

Acquisti: Polverini (d, Pro Piacenza), Gih N’Cede (a, Juventus), Onescu (c, Bisceglie), Nolè (a, Pro Piacenza), Giorico (c, Carpi), Mafrin (d, svincolato)

Cessioni: Maccarone (c, rescissione), Momentè (a, rescissione).