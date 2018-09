FOCUS TMW - Serie C, il pagellone del mercato nel girone B: super Ternana

Il ds della Ternana Pagni

E' stato un mercato estivo convulso, incerto e pieno di colpi di scena. Tanti i movimenti in entrata ed in uscita completati nelle ultime ore dalle compagini che affronteranno il prossimo campionato di Prima Divisione. Tra sogni promozione ed aspettative di salvezza tracciamo un pagellone delle operazioni di mercato, dando un voto a ciascuna squadra che in base al criterio geografico, dovrebbero comporre il girone B.

ALBINOLEFFE 6,5: conservare qualcosa più che intraprendere strade nuove. Sperando che funzioni la scelta, puntellando la difesa con Ruffini, Stefanelli, Pacciardi e Athanasiou. A centrocampo buona idea Romizi. In avanti serve qualcosa, magari uno svincolato.

FANO 5: è diventato il Pescara B, poco per essere ottimisti. Inoltre, l’operazione col Pordenone Lulli-Germinale potenzia forse il centrocampo ma indebolisce certamente l’attacco.

FERALPISALO' 8: mercato con incetta di grandi firme. Gente come Caracciolo, Scarsella, Canini e Vita assicura qualcosa di importante, almeno sulla carta, che però è cosa diversa dal campo.

FERMANA 5,5: carente in attacco, nonostante la permanenza di Lupoli e l’attesa per Cognini. L’unico vero a centrocampo, a patto che Giandonato non si smarrisca come ogni tanto gli accade. Inoltre c’è un portiere da reclutare alla svelta.

GIANA ERMINIO 5: basteranno le scommesse stavolta ai lombardi? Qualche dubbio è lecito. Con tutto il rispetto possibile e immaginabile per Palma, Marzeglia, Lunetta e persino Dalla Bona. Ma il vecchietto terribile Bruno chi l’ha realmente sostituito in avanti.

GUBBIO 6: appaiono azzeccate e lungimiranti le conferme di calciatori di categoria che si chiamano Marchi, Casiraghi e Ricci. Buoni profili i nuovi Campagnacci ed Espeche.

IMOLESE 6: ha speso tantissimo per il ripescaggio, non poteva spendere tanto per gli acquisti. Però Lanini, Giovinco, Fiore e Sciacca hanno qualità notevoli, bisogna capire come si calerà nella categoria il resto della truppa.

MONZA 8: con Reginaldo, Ceccarelli e Jefferson in avanti, sognare ora è lecito. D'Errico e Giudici sono rimasti, quasi nuovi acquisti visti i corteggiamenti altrui. Insomma tanta varietà e qualità di scelta a disposizione di un tecnico già mostratosi all’altezza.

PORDENONE 7: esperienza in ogni reparto con gli innesti di Bindi, Gavazzi e Germinale. Interessante la scommessa su Candellone. Bisogna considerare le partenze di Perilli e Gerardi ma anche le conferme doc di Berrettoni, De Agostini e Stefani.

RAVENNA 7: due nomi nuovi su tutti, quelli Jidayi in difesa e Nocciolini in attacco. Applausi, inoltre, per le conferme di Selleri e Lelj. La possibile sorpresa può diventare il talento Maleh.

RENATE 6: vera e propria rivoluzione estiva con 16 arrivi. Le intese con le società di A, hanno portato in dote diversi ragazzini interessanti. Male l'addio di Palma, bene gli arrivi di Priola e Spagnoli.

RIMINI 6: operazioni fatte con largo anticipo. Immutata l'ossatura, con qualche ritocco di categoria, come i vari Ferrani, Venturini e Candido. C’è però qualche limite offensivo già emerso nelle prime uscite stagionali.

SAMBENEDETTESE 6: per le ambizioni professate, ci si aspettava qualcosa in più. In avanti Stanco avrà la compagnia di Calderini e Russotto. Ma sono andati via elementi come Vallocchia, Valente, Bellomo e Miracoli.

SUDTIROL 7: voglia di confermarsi ad alto livello, ottima la scelta di prendere De Cenco per affiancarlo al ricercatissimo Costantino, pronti ad essere innescato dai piedi buoni di Turchetta. Molto interessanti gli arrivi di Fabbri, Morosini e De Rose.

TERAMO 6: l’acquisto che giustifica il voto è di sicuro quello di Proietti. Di prospettiva anche gli arrivi di emergenti tipo Persia, Ranieri. Gomis e Fiordaliso. La differenza può farla Piccioni.

TERNANA 8,5: c’è voglia di risalire subito in B. Oltre 30 operazioni tra entrate e uscite. Vantaggiato è la scelta giusta per ridare linfa e spessore all’attacco che fatalmente ha perso bomber Montalto. Tanti ingressi di qualità tra gente esperta di B e C e giovani promesse di A.

TRIESTINA 8: Granoche è indubbiamente il fiore all’occhiello, applausi convinti. Puntellato il resto della rosa con elementi di valore: Maracchi, Malomo, Sabatino e Beccaro. Insomma alabardati da primissime piazze, ovvero da lotta per la B.

VICENZA 7,5: alt alle grandi firme ma scelte precise, cercando e prendendo quel che serviva per una squadra funzionale agli obiettivi e alla categoria. Ok il blocco Bassano rinforzato da Mantovani in difesa, De Falco in mediana, Arma e Curcio in attacco. Peccato solo per l'addio di Minesso.

VIRTUS VERONA 5,5: mezza squadra della D confermata,, difficile chiedere di più a una squadra di quartiere che fa del gruppo la sua forza. Salvezza possibile? Serve qualche sacrificio in più.

VIS PESARO 6: succursale giovanile della Sampdoria, quindi con obiettivo svezzamento che deve coincidere con quello della salvezza. Meno male che fa da contorno l’esperienza di Tomei, Gianola, Botta e Diop. Interessante l'arrivo di Petrucci, può essere la rivelazione.