FOCUS TMW - Serie C, il pagellone del mercato nel girone C: Casertana da 9

E' stato un mercato estivo convulso, incerto e pieno di colpi di scena. Tanti i movimenti in entrata ed in uscita completati nelle ultime ore dalle compagini che affronteranno il prossimo campionato di Prima Divisione. Tra sogni promozione ed aspettative di salvezza tracciamo un pagellone delle operazioni di mercato, dando un voto a ciascuna squadra che in base al criterio geografico, dovrebbero comporre il girone C.

BISCEGLIE 4: gli unici movimenti registrati sono state le uscite, con la rescissione dei circa quindici giocatori sotto contratto. Per il resto, un gruppo formato da ragazzi classe '99 e 2000.

CASERTANA 9: Pasqualoni e Vacca si sono aggiunti agli altri precedenti acquisti, come Castaldo, D'Angelo e Blondett, Mancini, roba molto grossa. Insomma tutto allestito alla grande per salire in B.

CATANIA 9: se resta in C, forse è la corazzata vera. Tante cessioni, altrettanti nuovi innesti, tra i quali spiccano senza dubbio elementi del calibro di Marotta, Silvestri, Calapai, Llama, Baraye, Scaglia.

CATANZARO 8: acquisti per grandi ambizioni. Pambianchi, Statella, Golubovic, Giannone, Fischnaller, Signorini, D'Ursi, Kanoute e altri ancora. Perfetto l’operato di Logiudice.

CAVESE 6: sono arrivati l'interessante Heatley, e poi Palomeque, De Brasi, Vono e, innesto finale, Sciamanna per l'attacco. Dopo aver investito tanto nel ripescaggio, di più non si poteva.

JUVE STABIA 7: risolti i problemi societari, sono arrivati calciatori di un certo calibro. Di Roberto, Troest e, soprattutto, l'esperto Roberto Vitiello. Acquisti mirati per una squadra solida.

MATERA 6: dopo l'addio di Columella, il Matera si è sostanzialmente rifondato da zero. Tanti volti nuovi, essenzialmente giovani di prospettiva, ma anche colpi senza dubbio di livello, tra i quali Scaringella, Triarico, Sepe, Orlando, Bangu. Bene quindi i lucani che, anche se con diverse settimane di ritardo rispetto agli altri, sono riusciti a costruire una buona rosa.

MONOPOLI 7.5: trattenuto attenere un pezzo pregiato come Dimitrios Sounas, ottimi gli arrivi di erardi e Fabris, ma anche di Mendicino, Maimone, Saloni, Paolucci per un rafforzamento totale.

PAGANESE 6,5: tanti giovani presi da Accardi per costruire attorno a Scarpa e Cesaretti una squadra di una certa qualità. Da rimarcare gli acquisti di Parigi, Amadio, Diop, Musacci e Fornito.

POTENZA 7,5: matricola di lusso grazie agli arrivi in serie, tutti interessanti, per svariati motivi: Dettori, Genchi, Djordjevic, Emerson, Giosa, Strambelli, Gassama, Giron, Sales, Salvemini.

REGGINA 7: Taibi ha puntato sul mix di giovani ed esperti. Sono arrivati elementi di grande qualità e in grado di fare la differenza: Maritato, Viola, Redolfi, Zibert, Sandomenico, Conson, Kirwan, Petermann.

RENDE 6: mantenuta l’ossatura della passata stagione, aggiunti i vari Awua, Savelloni e Sabato, tutti chiamati ad inserire alla svelta in un gruppo solido, che però ha cambiato manico salutando.

RIETI 5: vera e propria incognita del girone, gli amarantocelesti si sono mossi prettamente in un'ottica internazionale, collezionando una sfilza di acquisti dall'estero firmati dal direttore sportivo Malù.

SICULA LEONZIO 7: spiccano arrivi importanti per la categoria che si chiamano Laezza, Petta, Rossetti e soprattutto Ripa. Potenzialmente è un gruppo che può far meglio rispetto alla passata annata.

SIRACUSA 5.5: allenatore incluso, è come se il Troina, rivelazione della scorsa annata di Serie D, avesse deciso di promuoversi a tavolino in serie superiore, tutto avvenuto con ’ingresso in società di Alì.

TRAPANI 7: diversi senatori come Evacuo sono stati confermati ed in più sono arrivati innesti di rilievo: Ramos, Garufo, Costa Ferreira, Tulli, 'Nzola. Non sembra squadra da vittoria finale ma di sicuro dirà la sua.

VIBONESE 6,5: Taurino e Cani, uniti a Scaccabarozzi, Camilleri, Finizio e Carrozza hanno fatto lievitare le ambizioni della matricola, che ha mantenuto alcuni elementi protagonisti del ritorno in C.

VIRTUS FRANCAVILLA 7: vera e propria rivoluzione in casa biancazzurra. Grande acquisto la conferma di Partipilo. Buoni gli arrivi di Pastore, Vrdoljak, Sparacello, Cason, Sarao, Turrin e Mengoni.

VITERBESE 7: facce nuove importanti come Polidori, Bovo, Baldassin, Saraniti e Pacilli, che daranno alla squadra del vulcanico ma sempre attento patron Camilli una prospettiva da potenziale alta quota.