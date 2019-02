FOCUS TMW - Serie C, il pagellone del mercato nel girone C: Reggina da 8,5

Il ds Taibi della Reggina

Tra sogni promozione ed aspettative di salvezza tracciamo un bilancio sull’ultimo giorno del mercato invernale, dando un voto a ciascuna squadra in base alle operazioni effettuate.

Reggina “regina” del mercato. Grazie all'avvento della nuova società, il ds Taibi ha potuto pescare il meglio del consentito piazzando 3-4 colpi da capogiro per la categoria. Il top player? Doumbia, pronto a formare un trio di spessore con Bellomo e Baclet. Il Catanzaro si è assicurato Bianchimano, Calvano del Rieti la possibile rivelazione. Bene anche il Catania che si assicura due grandi colpi: Matteo Di Piazza e Vincenzo Sarno.

Così abbiamo valutato le squadre del girone C nel pagellone di TuttoMercatoWeb.com:

Bisceglie : tanti movimenti sia in entrata, sia in uscita. La perdita di un portiere affidabile come Crispino ha rappresentato una doccia gelata per i tifosi. La società crede molto nell’attaccante Petova. Voto 5

Acquisti: Parlati (c, Ascoli), Petova (a, Udinese, definitivo), Zahoki (a, Torino, prestito), Dellino (a, svincolato), Cuppone (a, Pisa, prestito), Mastrilli (d, Spal, prestito), Zigrossi (d, Virtus Entella), Vassallo (p, svincolato), Jovanovic (a, svincolato), Cerofolini (p, Fiorentina, prestito), Mosti (d, Fiorentina, prestito), Giron (d, Potenza), Bangu (c, Fiorentina, prestito), Triarico (c, svincolato), Cuomo (a, Vis Pesaro, prestito)

Cessioni: Jakimovski (d, Larissa), Onescu (c, svincolato), Toskic (c, svincolato), Crispino (p, svincolato), Raucci (d, svincolato), De Sena (a, svincolato), Messina (a, Roccella, prestito).

Casertana : dopo il roboante mercato estivo non era necessario fare granché, del resto può risultare un buon lavoro anche riconfermare i più forti senza cedere alle lusinghe della B. Voto 7

Acquisti: Pascali (d, Cosenza, definitivo), Gonzalez (d, Senglea Athletic)

Cessioni: Alfageme (a, svincolato), Chiacchio (a, Sarnese, prestito), Ferrara (d, Cavese)

Catania : la società avrebbe trattenuto volentieri Barisic, ma l’arrivo di due calciatori di qualità nel reparto offensivo come Di Piazza e Sarno lasciava presagire un addio anticipato. Voto 8

Acquisti: Carriero (c, Parma, prestito), Di Piazza (a, Cosenza, definitivo), Sarno (a, Padova, definitivo). Valeau (d, Roma, prestito)

Cessioni: Rizzo A. (c, Avellino), Vassallo (a, Bologna, fine prestito), Barisic (a, Padova, prestito).

Catanzaro : grandissimo colpo in attacco, il modo migliore per compensare la partenza di Infantino. VOTO 7,5

Acquisti: Bianchimano (a, Perugia, prestito), Casoli (c, Gubbio, definitivo)

Cessioni: Infantino (a, Teramo, definitivo).

Cavese : sono arrivati tantissimi giovani, il nome più interessante è quello di Filippini giunto dalla Lazio e desideroso di emergere dopo qualche esperienza sfortunata in cadetteria. Voto 7

Acquisti: Castagna (c, Lucchese, definitivo), Ferrara (d, Casertana), Bacchetti (d, Monopoli, prestito), La Ferrara (a, Rieti, definitivo), Pugliese (c, Carrarese, prestito), Filippini (d, Lazio, prestito), Maza (a, Sicula Leonzio, definitivo), Magrassi (a, Brescia, prestito)

Cessioni: Inzoudine (d, svincolato).

Juve Stabia : la capolista non si è risparmiata e si è assicurata un attaccante forte come Torromino e un difensore come Germoni che in B ha fatto molto bene. Ancora una volta no a tutte le richieste per Mastalli. Voto 7

Acquisti: Germoni (d, Lazio), Torromino (a, Lecce, definitivo)

Cessioni: Aktou (d, svincolato), Stallone (d, Sorrento, prestito).

Matera : commentare quanto accaduto significherebbe sparare sulla croce rossa. ng

Acquisti: Evangelista (c, svincolato)

Cessioni: Ricci (d, svincolato), Dellino (a, svincolato), Sepe (d, svincolato), Guarnone (p, Milan, fine prestito), Ricci (c, svincolato), Stendardo (d, svincolato), Arpino (d, svincolato), Orlando (a, svincolato), Garufi (c, svincolato), Milizia (d, svincolato), Sgambati (d, svincolato), Lorefice (c, svincolato), Turi (c, svincolato), Farroni (p, svincolato), Galdean (c, svincolato), Casiello (d, svincolato), Risaliti (d, svincolato), Scaringella (a, svincolato), Corso (c, svincolato), Triarico (c, svincolato), Bangu (d, Fiorentina, fine prestito), El Hilali (d, Milan, fine prestito).

Monopoli : tanti innesti soprattutto nel reparto arretrato, spicca l’arrivo di Bastrini che, in passato, ha giocato titolare in B in piazze importanti come Vicenza e Salerno. Voto 5,5

Acquisti: Salvemini (a, Potenza), Crisanto (p, Roma, prestito), Cavallari (d, Rimini, prestito), Sanzone (d, Rende, prestito), Bastrini (d, svincolato)

Cessioni: De Angelis (a, svincolato), Saloni (p, Virtus Francavilla), Pierfederici (c, Rimini, prestito), Bacchetti (d, Cavese, prestito), Bei (d, Rende, definitivo), Mavretic (c, svincolato).

Paganese : serviva esperienza e sono arrivati due difensori con trascorsi in categorie importanti. Non è arrivato il colpo in attacco, ma Cesaretti e Scarpa, al pari del giovane Cappiello, hanno tutto per dare un contributo. Voto 7

Acquisti: Capece (c, svincolato), Perri (d, Ascoli, prestito), Stendardo (d, svincolato), Gifford (d, Pescara, prestito), Navas (c, Verona, prestito), Dellafiore (d, svincolato), Di Renzo (a, Teramo), Dellafiore (d, svincolato).

Cessioni: Cappa (p, Audace Cerignola), Buonocore (a, Pomigliano, prestito), Garofalo (d, svincolato), Longo (d, Parma, fine prestito), Marone (p, Portici, prestito).

Potenza : Lescano ha fatto subito gol in quel di Pagani, ma la partenza di Strambelli ha leggermente abbassato il tasso tecnico della rosa pur con l’arrivo di Bacio Terracino dal Teramo che compensa e non poco. Voto 6,5

Acquisti: Bacio Terracino (a, Teramo, definitivo), Lescano (a, Parma, prestito), Gassama (a, Gragnano), Sepe (d, svincolato), Ricci (c, svincolato), Longo (d, Parma, prestito)

Cessioni: Salvemini (a, Monopoli), Strambelli (a, Reggina, definitivo), Pepe (c, svincolato), Giron (d, Bisceglie), Leveque (a, Rende, definitivo)

Reggina : i padroni del mercato, innesti roboanti dettati anche dalle possibilità economiche della nuova società. Mix di giovani ed esperti per conquistare la B attraverso i play off e con la ritrovata spinta del Granillo. Bisognava fare qualcosa a centrocampo e in difesa. Voto 8,5

Acquisti: De Falco (c, Vicenza, definitivo), Strambelli (a, Potenza, definitivo), Bellomo (c, Salernitana, definitivo), Doumbia (a, Lecce, definitivo), Baclet (a, Cosenza, definitivo), Martiniello (a, Olbia, prestito), Procopio (d, Torino, prestito), Farroni (p, svincolato), Gasparetto (d, Ternana, definitivo)

Cessioni: Curto (d, Empoli, fine prestito), Zivkov (d, Rende, prestito), Bonetto (c, Rende, definitivo), Mastrippolito (d, Sassuolo, prestito), Navas (c, Verona, definitivo), Petermann (c, Pistoiese, prestito), Emmausso (a, Cuneo).

Rende : tanti giovani di belle speranze, serviva qualcosa di maggiore esperienza per competere in un girone di fuoco soprattutto sul piano ambientale. Voto 5,5

Acquisti: Borello (a, Crotone, prestito), Zivkov (d, Reggina, prestito), Bonetto (c, Reggina, definitivo), Brignoli (Inter, prestito), Minelli (d, Parma, prestito), Bei (d, Monopoli, definitivo), Leveque (a, Potenza)

Cessioni: Gigliotti (a, Virtus Francavilla, prestito), Achik (a, Castrovillari, prestito), Di Giorno (c, Crotone, fine prestito), Minelli (d, Parma, definitivo), Sanzone (d, Monopoli, definitivo).

Rieti : si era paventata una sorta di asse con la Salernitana, ma i vari Odjer, Bellomo e Vuletich hanno declinato l’invito. In attesa di capire se lo svincolato Sanseverino accetterà e se ci saranno margini per Volpicelli, mister Capuano si gode Marchi, Zanchi, Cernigoi e soprattutto Carpani. Voto 7

Acquisti: Marchi (c, svincolato), Zanchi (d, svincolato), Cernigoi (a, Salernitana, prestito), Garofalo (c, Salernitana, prestito), Tiraferri (d, svincolato), Mattia (d, svincolato), Brumat (d, Siena, definitivo), Scardala (d, svincolato), Grillo (d, svincolato), Carpani (c, Ascoli), Svidercoschi (a, Viterbese), Marcone (p, svincolato)

Cessioni: Caparros (c, svincolato), Papangelis (d, svincolato), Todorov (a, svincolato), Gallifuoco (d, svincolato), Vasileou (a, svincolato), Diarra (c, svincolato), Kean (c, svincolato), Di Domenicantonio (c, svincolato).

Sicula Leonzio un portiere di esperienza, un attaccante interessante come Miracoli. Poco altro. Anche in questo caso mister Torrente sognava di riabbracciare un top player come Moses Odjer Voto 6

Acquisti: Pane (p, Siena, definitivo), Bollino (a, Bari), Megelaitis (c, Lecce, prestito), Dubickas (a, Lecce, prestito), Miracoli (a, Brescia, prestito), Milesi (d, Brescia, prestito)

Cessioni: La Cagnina (p, Sancataldese), Brunetti (d, Castrovillari, prestito), Sidibe (a, Acireale, prestito), M. Esposito (d, Siena, definitivo)

Siracusa : anche qui il portiere Gomis, fratello del più noto Alfred, non ha sfondato. Crispino è portiere che si è presentato ottimamente. Manca l’attaccante di esperienza, la società crede molto in Tiscione. Voto 6

Acquisti: D'Alessandro (p, svincolato), Russini (c, svincolato), Tiscione (a, svincolato), Talamo (a, Alessandria), Lombardo (d, Arzachena, prestito), Crispino (p, svincolato), Parisi (d, Livorno, prestito), Cognigni (a, Fermana, prestito), Privitera (c, svincolato)

Cessioni: Orlando (d, Rotonda), Celeste (a, svincolato), Diop (a, Arzachena, prestito), Gomis (p, Spal, fine prestito).

Trapani : mercato non in linea con quello della Reggina, anche Catanzaro e Juve Stabia hanno fatto meglio pur muovendosi pochissimo. Fedato, se ritrova la condizione psicofisica, è valore aggiunto. Voto 6,5

Acquisti: Fedato (a, Foggia, prestito), Franco (d, Siracusa), Mulè (d, Sampdoria, prestito), Cavalli (p, Reggio Audace)

Cessioni: Mulè (d, Sampdoria, definitivo), Kucich (p, Pisa, prestito)

Vibonese : la società aveva detto da tempo che non ci sarebbero state spese folli e ha mantenuto la parola dando priorità a chi c’era già. Del resto la classifica è incoraggiante e stravolgere tutto serviva a poco. Voto 5,5

Acquisti: Rezzi (c, Lazio), Filogamo (a, Benevento), Zaccagno (p, Torino, prestito)

Cessioni: Viscovo (p, Crotone, fp), De Carolis (a, svincolato), Carrozza (d, Crotone, fp), La Gamba (c, Isola Capo Rizzuto, prestito).

Virtus Francavilla : Nunzella ottimo innesto sulla fascia, Nordi ha dimostrato di poter fare la differenza in categoria. Anche in questo caso si aspettava uno sforzo in più in attacco. Voto 6

Acquisti: Nunzella (d, svincolato), Nordi (p, svincolato), Tiritiello (d, Cosenza, prestito), Cavaliere (a, Lecce, prestito), Zanuni (c, Teramo), Saloni (p, Monopoli, definitivo), Gigliotti (a, Rende, prestito), Puntoriere (a, Virtus Entella, prestito), Corado (a, Matera).

Cessioni: Lugo Martinez (a, svincolato), Mengoni (d, svincolato), Turris (p, Imolese), Sparacello (a,Teramo, definitivo), Anastasi (a, svincolato).