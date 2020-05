focus Serie C, il thriller della quarta promozione in B: tutti gli scenari

“Il bussolotto per le promozioni? Ci sono tanti modi di interpretare quello che deve essere fatto, nessuno deve essere penalizzato: non pensiamo di aver ragione, ma se non si può giocare vanno trovate soluzioni a tavolino. Accontentare tutti è impossibile, ma a prescindere dalla soluzione che troveremo le difficoltà ci sono”: a parlare così, in diretta a Sportitalia lo scorso venerdì, è stato il presidente dell'Olbia, e consigliere della Lega Pro, Alessandro Marino.

Adesso, con TuttoMercatoWeb.com, andiamo a vedere quelli che potrebbero essere gli scenari:

Il sorteggio con l'urna - Il “bussolotto” è il riferimento al possibile sorteggio dall'urna della quarta squadra che verrebbe promossa dalla Serie C alla Serie B qualora non si riprendesse a giocare, e qualora si congelasse la classifica allo stato attuale, con Monza, Vicenza e Reggina prime nei rispettivi gironi e pertanto promosse in Cadetteria. Un metodo, questo, che ha suscitato non poche polemiche, poiché la premiazione sarebbe totalmente decisa dalla buona sorte: nell'urna, tutte le formazione che prenderebbero parte ai playoff.

Il coefficiente di ponderazione - Tra le “soluzioni a tavolino” potrebbe esserci anche quella legata al coefficiente di ponderazione, un parametro già noto alla Lega Pro, che negli anni scorsi, con numeri dispari di squadre, lo avrebbe utilizzato per sancire l'effettiva classifica dei gironi nel caso in cui gli stessi non avessero disputato lo stesso numero di match.

Situazione che si ha allo stato attuale, con il Girone C che ha all'attivo 30 gare, intanto che il Girone A e B ne contato tra le 26 e le 27: i match del Nord Italia, infatti, furono sospesi in immediato al primo segnale di emergenza sanitaria.

Va quindi da sé che il 27^ turno, giocato parzialmente, sarà invalidato nei primi due raggruppamenti e il calcolo si farà sulle 26 giornate effettive per tutti.

Andando al dato concreto, si divide il numero di partite giocate nel girone dove ne sono state giocate di più (quindi le 30 nel Girone C) per il numero delle partite del girone dove ne sono state giocate meno (26 nei raggruppamenti A e B): il coefficiente dato dalla divisione 30:26 è di 1,153846153846154.

Sguardo ora alla classifica alla 26^ giornata per quel che concerne i secondi posti:

GIRONE A: Renate 43 punti (26 partite)

GIRONE B: Reggiana 54 punti (26 partite)

GIRONE C: Bari 60 punti (30 partite).

Il punti di club dei primi due gironi, vanno adesso moltiplicati per il coefficiente emerso precedentemente:

GIRONE A: Renate 43x 1,153846153846154= 49,61538461538462 punti.

GIRONE B: Reggiana 54x 1,153846153846154= 62,30769230769231 punti.

GIRONE C: Bari 60 punti.

Metodo, questo, che premierebbe la Reggiana.

La media punti - Con una nota nella serata di ieri, il Carpi ha auspicato per l'utilizzo della media punti, affinché sia stilata una classifica su questa base e venga poi premiata la migliore delle formazione, escluse chiaramente le prime in classifica: modello utilizzato in Francia anche per la Ligue 1 e Ligue 2.

Tale sistema si basa su un calcolo matematico semplice, ovvero quello della divisione dei punti in classifica ottenuti fino allo stop per il numero di partite giocate dalla singola squadra, indipendentemente dal fatto che, come detto prima, non tutti i club in corsa promozione – si tiene conto di tutti quelli che parteciperebbero ai playoff – hanno disputato il medesimo numero di gare.

Carpi, in questo caso in Serie B, poiché la sua media, 2,0385 punti a gara (53 punti in 26 gare), è la migliore tra tutte le 27 pretendenti alla promozione.