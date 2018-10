FOCUS TMW - Serie C, l'attaccante De Feo tra i migliori del girone A

Sei partite giocate, in evidenza la Lucchese di Favarin che di misura supera la Juve Under 23. Vittoria casalinga per il Cuneo contro l'Arzachena, boccata d'ossigeno per i piemontesi, nuovamente alle prese con problemi societari. Pareggi in trasferta per Arezzo e Pro Patria, in casa per l'Alessandria. Termina a reti inviolate il derby toscano tra Pontedera e Carrarese giocato ieri sera. Considerato l’esiguo numero di gare giocate, la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha deciso di premiare il calciatore che si è maggiormente distinto nelle gare dello scorso weekend.

La palma di miglior calciatore della nona giornata del girone A va all’attaccante ventiquattrenne della Lucchese Gianmarco De Feo (nella foto) che ha realizzato una doppietta contro Juventus U23. Un ritorno positivo in casa Lucchese, dopo l’esperienza in B con l’Ascoli nella scorsa stagione. La prima rete è nata dall’ingenuità della difesa bianconera, assist di Lombardo e diagonale perfetto del centravanti salernitano che batte Del Favero. La seconda marcatura arriva 5’ più tardi: l'attaccante rossonero approfitta di un rimpallo in area per trafiggere con un destro violento l’estremo ospite. Per lui terza rete stagionale.