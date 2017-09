FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del giorne A: Celiento protagonista in Sardegna

Modulo 4-4-2

Daniele Celiento

Nel girone A della Serie C è al primo posto un po’ a sorpresa la Viterbese Castrense, abile a sfruttare le occasioni favorevoli e a vincere in Sardegna sul campo dell’Arzachena. I laziali hanno 6 punti così come ne ha totalizzati finora l’Olbia e la Carrarese. Una vittoria e un pareggio dopo due giornate per il Livorno, costretto sull’1-1 dal Prato. Dopo centottanta minuti di campionato è ancora al palo il Piacenza, battuto allo stadio Garilli dal Cuneo. Appena un punto per il Pisa nel derby con il Siena.

PORTIERE

Ermanno Fumagalli (Piacenza): incolpevole per il ko interno con il Cuneo, riesce a rendere meno pesante il passivo con due interventi prodigiosi su Aperi.

DIFENSORI

Fabio Maccabruni (Carrarese): al suo terzo anno in maglia gialloblu, chiude i varchi agli attaccanti della Pro Piacenza mantenendo inviolata la porta difesa da Moschin.

Daniele Celiento (Viterbese): dopo l'ottima stagione dello scorso anno si avvicina subito al record di reti siglate con una doppietta che permette ai suoi di vincere sul campo dell'Arzachena.

Dario D'Ambrosio (Robur Siena): l'ex Lecce sfodera una prestazione maiuscola non concedendo spazi agli avanti del Pisa e contribuendo al pareggio ottenuto all'Arena Garibaldi.

Francesco Pisano (Olbia): sveste i panni del difensore e indossa quelli del bomber. Sigla il gol del definitivo 2-1 in casa del Gavorrano regalando ai suoi tre punti di grande importanza.

CENTROCAMPISTI

Luca Baldassin (Viterbese): il suo gol apre le marcature nel match con l'Arzachena. Corsa e geometrie per un elemento già imprescindibile nella mediana gialloblu.

Tommaso Arrigoni (Lucchese): nel finale di primo tempo concretizza al meglio una gran palla di Fanucchi portando la formazione toscana meritatemente in vantaggio e regalando tre punti pesantissimi.

Filippo Damian (Robur Siena): il giovane centrocampista di proprietà del Chievo conferma di avere ottime doti tecniche e un temperamento fuori dal comune nell'ostica trasferta di Pisa.

Giulio Mulas (Pistoiese): conferisce fosforo e dinamismo alla manovra olandesina. Dai suoi piedi nascono moltissime occasioni da rete.

ATTACCANTI

Aniello Cutolo (Arezzo): si conferma elemento di lusso per la categoria con il gol che dopo centottanta secondi sblocca il match in casa della Giana Erminio.

Francesco Tavano (Carrarese): la sua qualità comincia a farsi sentire. Con un colpo da vero bomber regala ai suoi la vittoria interna sulla Pro Piacenza.

ALLENATORE

Valerio Bertotto (Viterbese): la sua formazione ha già raggiunto una notevole intesa arrivando così ad esprimere un calcio piacevole ed efficace.