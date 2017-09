FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del giorne B: esordio da applausi per Pinzi

Mosdulo 3-4-3

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Girone B comandato dal Pordenone, che ha battuto l’Alto Adige, e dal Renate che ha violato il campo della Feralpisalò. Ha debuttato in campionato la ripescata Triestina, bloccata in casa dalla Reggiana sull’1-1. Dopo il ko iniziale della prima giornata, il Padova vince contro il Fano e mette 3 punti in classifica. Sospesa per guasto elettrico Fermana-Sambenedettese sull'uno a zero per i padroni di casa. Nel posticipo della seconda giornata il Vicenza vince 2-1 in rimonta in casa del Modena.

PORTIERE

Michele Di Gregorio (Renate): il portierino scuola Inter compie diversi interventi che risultano decisivi ai fini del successo esterno in casa della Feralpisalò.

DIFENSORI

Nicola Madonna (Padova): timbra il cartellino aprendo le marcature nella gara vinta dai biancoscudati ai danni del Fano.

Marco Briganti (Santarcangelo): l'esperto difensore conferma di essere un innesto importante per la difesa gialloblu. Chiude quasi ogni varco agli attaccanti del Gubbio, sempre in anticipo sulle palle alte.

Matteo Gritti (Mestre): dopo aver contribuito alla storica promozione in terza serie della compagine veneta, si ripete subito siglando il primo gol di giornata nella vittoriosa trasferta in casa dell'Albinoleffe.

CENTROCAMPISTI

Andrea Bracaletti (Triestina): guida la squadra di Sannino alla reazione dopo l'immediato vantaggio della Reggiana con personalità e determinazione.

Antonio Palma (Renate): come accaduto nella prima giornata, entra a gara in corso e sfodera una prestazione da applausi costruendo una diga in mediana.

Giampiero Pinzi (Padova): l'esperto centrocampista biancoscudato fa il suo esordio con una prova da applausi. Tanta esperienza per i veneti nella zona nevralgica del campo.

Massimiliano Carlini (Reggiana): scatenato sulla corsia mancina, una vera e propria spina nel fianco per la difesa della Treistina. Bravo anche nei ripiegamenti difensivi.

ATTACCANTI

Riccardo Martignago (Pordenone): completa la rimonta dei neroverdi dopo l'iniziale vantaggio del Sudtirol siglato da Cia. Bravo anche nel servire i compagni di reparto.

Guido Gomez (Renate): secondo gol consecutivo per l'attaccante italo-argentino, diventato già una colonna portante della formazione nerazzurra.

Matteo Chinellato (Padova): non vedeva l'ora di siglare il suo primo gol in biancoscudato e ci riesce realizzando la rete che risulterà decisiva nella vittoria sul Fano.

ALLENATORE

Roberto Cevoli (Renate): il trainer romagnolo ha subito trasmesso alla squadra i suoi dettami tattici e una mentalità vincente.