FOCUS TMW - Serie C, la Top 11 del giorne C: prodezza di Torromino

Giuseppe Torromino

Per quanto riguarda invece il raggruppamento C, il passo falso della giornata è quello del Catania: i siciliani sono stati battuti a Caserta dai falchetti per 1-0. È stato però il weekend del Bisceglie, che ha vinto la seconda partita iniziale, contro la Virtus Francavilla, ed è a punteggio pieno al pari del Rende (3-2 sul campo dell’Akragas) e del Monopoli (1-0 a spese del Fondi). Indomito il Lecce che coglie tre punti a spese del Trapani. La Paganese del neo tecnico Massimiliano Favo sorprende il Cosenza vincendo 2-0 in trasferta, mentre il derby calabrese Reggina-Catanzaro è ad appannaggio dei padroni di casa. Vince anche il Leonzio, alla sua prima gara di campionato, con il Matera.

PORTIERE

Lys Gomis (Paganese): così come aveva ben giocato a Pagani contro il Bisceglie, si è ripetuto anche a Cosenza con alcuni interventi importanti, e ha tenuto inviolata la propria porta.

DIFENSORI

Antonio Porcino (Reggina): la sua capacità principale è soprattutto quella di attaccare, difatti realizza il gol del 2-1 definitivo per la propria squadra nel derby con il Catanzaro.

Jan Polak (Casertana): arrivato da poco, sbaglia poco contro un attacco temibile come quello del Catania. Contribuisce in modo significativo al successo dei suoi, che non prendono gol.

Mirko Drudi (Lecce): i suoi devono affrontare un avversario difficile come il Trapani, e offrono una prova collettiva di squadra. Si esalta soprattutto il difensore ex Forlì.

Allan Blaze (Rende): con la sua corsa presidia bene la propria corsia esterna e si rende incisivo con i suoi inserimenti in una partita difficile.

CENTROCAMPISTI

Richard Lugo Martinez (Bisceglie): non fa gol, ma con la sua mobilità mette in difficoltà la Virtus Francavilla, così come aveva fatto nella prima partita sul campo della Paganese.

Marco Mancosu (Lecce): tutte le manovre d'attacco dei salentini passano dai suoi piedi, e lui non tradisce le attese.

Domenico Franco (Rende): mostra di essere degno della C segnando la rete del provvisorio due a due ad Agrigento. Ha forza nelle gambe e lo dimostra con un tiro dalla distanza.

Sonny D'Angelo (Sicula Leonzio): scelto apposta da Rigoli per dare qualità e forza al centrocampo, gioca una partita mirabile e realizza il gol che vale il primo vantaggio sul Matera.

>ATTACCANTI

Anthony Partipilo (Bisceglie): autore di una rete importante per i neroazzurri, riesce a portare la propria squadra sul primo vantaggio al cospetto dei francavillesi. Al pari di Montinaro, che segnerà il secondo gol, sarà tra i migliori nelle file biscegliesi.

Giuseppe Torromino (Lecce): suo il gol del vantaggio dei salentini sul Trapani, con un tiro da fuori che non lascia scampo a Furlan.

ALLENATORE

Bruno Trocini (Rende): ha cominciato come meglio non avrebbe potuto nel campionato regolare di Serie C, 6 punti in 2 partite, e i suoi hanno vinto la partita di Agrigento ribaltando, da squadra matura, il risultato negativo.