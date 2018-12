FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: Ciccio Tavano il re dei bomber

Modulo 4-3-3

Nella foto Tavano

© foto di Federico Gaetano

Nella quindicesima giornata del girone A di serie C, la Carrarese è sempre al comando, grazie alla vittoria di misura nel derby con la Pistoiese. Nuovo crollo della Juve baby, nettamente superata dal Pisa. Bella impresa esterna dell'Entella. Vincono tra le mure amiche Piacenza e Pontedera. Fermate in casa sul pari Arezzo e Pro Patria, rispettivamente da Alessandria e Gozzano. Rinviata per maltempo Olbia-Siena. Nel posticipo del Monday night la Pro Vercelli perde clamorosamente in casa con il Cuneo. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Samuele Massolo (Virtus Entella) - Una corazzata, per essere davvero tale, deve poter contare su un portiere di grandissima affidabilità. Dietro la vittoria di ieri c’è tanto di questo estremo difensore che si sta rivelando un valore aggiunto quasi inaspettato. Rivelazione.

Difensori

Abel Gigli (Gozzano) - Dagli sviluppi dell'angolo, palla sul primo palo e colpo di testa del difensore italo-somalo, che va di potenza e non lascia scampo al tocco di Tornaghi. Un pareggio che vale oro per i piemontesi.

Luca Ricci (Carrarese) - Baldini ha sempre detto che la sua squadra non è composta solo da grandi nomi, ma anche e soprattutto da talenti di categoria che possono fare la differenza. Mai descrizione fu più azzeccata per un gruppo fantastico in cui segnano tutti. Anche i difensori come lui.

Jacopo Silva (Piacenza) - Nella giornata dei difensori goleador spicca la performance di livello della retroguardia emiliana. Contribuisce al successo in rimonta sull’Arzachena, nel finale è perentorio nel gioco aereo sulle palle inattive a sfavore.

Michele Troiani (Piacenza) - Media voto in crescendo e prova di autorevolezza e personalità impreziosita da un gol fondamentale per l’alta classifica.

Centrocampisti

Mirko Eramo (Entella) - Quando anni fa si presentò (con la maglia del Bari) al San Paolo con un eurogol dalla distanza sembrava un predestinato, poi una parabola discendente dettata anche da infortuni e cattiva sorte che però non lo ha depotenziato tecnicamente. In questa categoria può giocare ad occhi chiusi, è il faro del centrocampo della Virtus.

Da Silva Ronaldo (Novara) - In passato aveva sfiorato più volte il gol colpendo legni a ripetizione soprattutto su calcio piazzato, finalmente è riuscito ad andare a bersaglio con una prodezza personale che ha piegato, seppur momentaneamente, la resistenza della Lucchese.

Francesco Lisi (Pisa) - Al di là del gol segnato, forse il migliore in campo in assoluto, un motorino inesauribile capace di rincorrere l’avversario a tutto campo quando necessario e di creare occasioni da gol con disarmante facilità.

Attaccanti

Giuseppe Caso (Cuneo) - Entra in campo al posto di Jallow, si vede poco, ma ha il grande merito di sbloccare la situazione con un lampo improvviso: la rete dello 0-1, quella che decide il match contro la Pro Vercelli.

Francesco Tavano (Carrarese) - Guardando il rendimento di tanti colleghi che giocano in B vien da chiedersi come faccia a non calcare palcoscenici ancora più prestigiosi. Bravo mister Baldini a rivitalizzarlo toccando i tasti giusti per motivarlo a dovere, bravissimo lui a calarsi in una realtà che lo sta coccolando dal primo giorno e che si gode un calciatore “illegale” per la categoria.

Lorenzo Pinzauti (Pontedera) - I granata toscani hanno perso, nel tempo, tutti quei talenti di livello come Arrighini e Grassi che hanno contribuito ad alimentare addirittura il sogno serie B. La società, però, è sempre brava a scovare giocatori bravi in giro per l’Italia e lui non fa eccezione. Pesantissima e importante la sua doppietta, sufficiente per avviare la super rimonta con il Pro Piacenza.

Allenatore

Luca D’Angelo (Pisa) - Dai toscani si aspettano sempre vittoria e prestazioni, ma in molti dimenticano che sono stati anni difficili e ripartire non è semplice. Guida un gruppo composto da calciatori bravi e giovani dai quali riesce sempre ad ottenere il massimo.