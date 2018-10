FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: doppiette per Euspei, Pesenti e Ragatzu

Modulo 4-3-3

Nella foto Euspei del Novara

Nella settima giornata del girone A di serie C, il Piacenza ormai senza limiti: sempre primo posto, travolta la Pro Patria. Sale di quota l'Arezzo, superando l'Albissola. Mantiene distanze accettabili la Juve B, fermata sul pari dal Siena. Importanti le vittorie esterne di Alessandria, Cuneo e Novara. Pari in bianco tra Pro Vercelli e Pontedera. Nel posticipo serale successi importanti in trasferta dell’Olbia contro la Carrarese e del Pisa sul campo del Gozzano. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Ermanno Fumagalli (Piacenza) - Chiude la porta agli attaccanti della Pro Patria contribuendo in maniera significativa alla conquista della vittoria

Difensori

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) – L’esperto terzino è tra i migliori nella sfida contro il Pontedera. Spinge con insistenza e difende con ordine.

Marco Chiosa (Novara) – La vittoria dei piemontesi passa anche per le prestazioni del difensore classe '93, un muro invalicabile anche sul campo della Pistoiese.

Simone Della Latta (Piacenza) - Nel rotondo successo della sua squadra contro la Pro Patria c’è anche la sua firma: realizza un gol di testa.

Marco Sala (Arezzo) – Il classe ’99, scuola Inter, offre una prova di corsa e sacrificio mettendo lo zampino nel 2-0 finale: carica il sinistro e trova l'incrocio dei pali. Un bel prospetto…

Centrocampisti

Francisco Sartore (Alessandria) – Il carioca si mette in mostra con una prestazione maiuscola. Salta spesso l'uomo e dà una mano in fase di contenimento.

Michele Bruzzo (Pontedera) – Il giovane classe ’99 gioca con autorità. Porta il suo contributo in entrambe le fasi di gioco, recupera tanti palloni avviando in velocità le ripartenze.

Grigoris Kastanos (Juventus U23) – Fosforo e grinta a centrocampo, anche contro il Siena fa tanto lavoro per la squadra.

Attaccanti

Daniele Ragatzu (Olbia) – Insieme al collega avversario Caccavallo è l’eroe di giornata. Realizza i due gol che consentono alla propria squadra di andare a vincere a Carrara. Il bomber, di propietà del Cagliari, ha segnato già 5 gol in campionato.

Massimiliano Pesenti (Piacenza) - Si regala novanta minuti da sogno con due gol nel poker rifilato ai danni della Pro Patria.

Umberto Eusepi (Novara) - Sigla una doppietta che consente ai piemontesi di chiudere la sfida con la Pistoiese nel primo tempo.

Allenatore

Arnaldo Franzini (Piacenza) - La marcia dei biancorossi prosegue indisturbata. Gioco e concretezza consentono agli emiliani di guidare la classifica con merito.