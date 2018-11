FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: il gol di Marconi fa il giro del web

Modulo 4-2-4

Michele Marconi del Pisa

© foto di Fabrizio Pozzi

Nella decima giornata del girone A di serie C, il Piacenza vince nettamente il derby cittadino e vola in testa alla classifica. Tengono botta la Carrarese, vincendo ad Alessandria, e l'Arezzo, pareggiando a Novara. Significativo il successo di misura del Pisa sul campo della Lucchese nel derby. Vincono fuori casa anche Gozzano e Pro Vercelli. L'Albissola supera in casa una discontinua Juve U23. Successo interno anche per la Pro Patria. Termina con la vittoria dell’Entella, che vince in casa del Pontedera, il posticipo del lunedi sera. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Giacomo Piccardo (Albissola) - Un autentico muro contro la Juventus, cui nega a più riprese il gol salvando il risultato.

Difensori

Michele Troiani (Piacenza) -Trova, di testa, il momentaneo pareggio nel derby con la Pro Piacenza, spianando la strada al successo finale dei suoi.

Luca Crescenzi (Pro Vercelli) - Prova maiuscola del centrale romano, che guida con grande autorità la retroguardia biancocrociata.

Matteo Battistini (Pro Patria) - Punto di riferimento per la difesa biancoblù, insuperabile nel successo sull'Arzachena.

Samuele Emiliano (Gozzano) - Raccoglie la sponda di Bini e insacca di testa, aprendo le marcature nell'ampio successo sull'Olbia.

Centrocampisti

Tommaso Bianchi (Novara) - Importante doppietta per l'ex Ascoli, che prima porta momentaneamente in vantaggio i gaudenziani contro l'Arezzo con un bel colpo di tacco, poi, nel finale, regala il definitivo pareggio grazie ad una girata sotto misura.

Umberto Germano (Pro Vercelli) - Sblocca la gara contro il Siena raccogliendo un invito di Azzi ed insaccando l'1-0.

Attaccanti

Claudio Santini (Alessandria) - Realizza una doppietta che non evita, però, ai grigi la sconfitta interna contro la Carrarese.

Michele Marconi (Pisa) - Decide il derby con la Lucchese con un'autentica prodezza, un colpo di tacco "alla Mancini" su calcio d'angolo.

Massimiliano Pesenti (Piacenza) - Cala il tris dal dischetto nel derby con la Pro, dimostrandosi glaciale dagli undici metri.

Francesco Tavano (Carrarese) - Chiude al meglio una splendida triangolazione con Corallo, aprendo le marcature nel successo degli emiliani sull'Alessandria e arrivando in doppia cifra.

Allenatore

Arnaldo Franzini (Piacenza) - I suoi uomini guidano con pieno merito la classifica del girone, pur con due gare in meno rispetto alle inseguitrici Carrarese e Arezzo.