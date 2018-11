FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: il redivivo Caccavallo va in doppia cifra

Modulo 3-4-3

Giuseppe Caccavallo

Nella tredicesima giornata del girone A di serie C, Carrarese e Arezzo procedono a braccetto in testa alla classifica, vincendo rispettivamente contro Pisa e Piacenza. Per la Carrarese continua il festival del gol: già 34 segnati in 13 partite. Sale la Pro Vercelli, che ha ragione di una Juve B sempre più confusa e molle. Blitz del Cuneo sul campo dell'Alessandria. Vittorie casalinghe di misura ma importanti per Albissola e Siena. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Michele Di Gregorio (Novara) - Determinante, con almeno due interventi importanti, nello 0-0 contro il Gozzano.

Difensori

Fabiano Santacroce (Cuneo) - Alza il muro in difesa nel derby contro l'Alessandria, fornendo grande sicurezza all'intero reparto.

Nicolò Tordini (Gozzano) - Prova senza sbavature da parte del giovanissimo difensore classe '99, che nel derby col Novara ci mette la grinta di un veterano.

Giovanni Zaro (Pro Patria) - Il difensore scuola Inter realizza contro la Lucchese il primo gol stagionale con un bel colpo di testa da angolo.

Centrocampisti

Andrea Cagnano (Pistoiese) - Prova di grande carattere del laterale mancino, che tiene a bada sulla sua corsia le ficcanti discese avversarie.

Andrea Caponi (Pontedera) - Altra prestazione maiuscola dell'esperta mezzala, che contro l'Arzachena serve a Pinzauti il pallone del 2-0.

Gladestony da Silva (Pro Vercelli) - Firma il suo secondo centro stagionale su calcio di rigore nel derby contro la Juve, a coronamento di una prestazione impeccabile.

Alessandro Castellana (Cuneo) - Chiude i giochi per i biancorossi nel 3-0 sull'Alessandria, ribadendo in rete una corta respinta del portiere avversario.

Attaccanti

Giuseppe Caccavallo (Carrarese) - Il bomber napoletano si dimostra più in forma che mai salendo in doppia cifra (attaccante esterno) grazie ad una doppietta pesante contro il Pisa. E pensare che alcuni lo avevano dato per finito...

Pietro Cianci (Siena) - Firma l'importante successo dei bianconeri sull'Entella, con una deviazione decisiva sulla conclusione di Guberti.

Gianmarco De Feo (Lucchese) - Un gol e un assist per l'attaccante ebolitano nel 2-2 contro la Pro Patria, che sale a quota 5 in classifica marcatori.

Allenatore

Silvio Baldini (Carrarese) - Altra prova di forza da parte dei toscani, che, complice la sconfitta del Piacenza, conquista meritatamente, grazie anche al bel gioco, la vetta del girone A.