FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. A: Tavano-Caccavallo i gemelli del gol

Modulo 4-2-3-1

Nella foto Caccavallo

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Nella quattordicesima giornata del girone A di serie C, straordinaria Carrarese: capolista solitaria con un pokerissimo calato sul rettangolo di gioco del Pro Piacenza a dimostrazione di una forza offensiva che non ha paragoni nel girone. Vittorie in trasferta anche per Pontedera, Pro Vercelli e Juventus B (interrotta la serie negativa, salva la panchina Zironelli). In casa l'Arzachena regola il Siena. Il resto della giornata è una vera e propria sagra del pareggio, tra prodezze ed errori. Nel posticipo del Monday night il Piacenza sbanca Alessandria. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Samuele Massolo (V. Entella) - Prestazione prodigiosa dell'estermo difensore ligure. Bravo prima su Manconi e poi su Schiavi.

Difensori

Simone Pinna (Olbia) - Il terzino, scuola Cagliari, si immola nell’ostica partita contro la Lucchese. Bravo a limitare Provenzano e Bortolussi.

Davide Moi (Arzachena) - Arrivato in estate dal Gela, è diventato subito il leader difensivo della retroguardia sarda. Segna il secondo gol grazie ad una preziosa deviazione.

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) - Dai venti metri perfetto calcio di punizione con il mancino. La palla supera la folta barriera e si insacca nell'angolo basso sulla destra di Casadei che non può nulla.

Lorenzo Borri (Pontedera) - Prova convincente del terzino nella vittoriosa trasferta di Cuneo.

Centrocampisti

Alessandro Di Pardo (Juventus) - Sulla ribattuta dell’estremo Meli ci arriva il classe ‘99 che di potenza insacca. Gol importante che riporta serenità in casa bianconera e salva probabilmente la panchina del proprio tecnico.

Giovanni Foresta (Carrarese) - Tra i protagonisti del pirotecnico match con la Pro Piacenza, si disimpegna egregiamente in entrambe le fasi di gioco.

Attaccanti

Giuseppe Caccavallo (Carrarese) - Il centravanti napoletano è ancora una volta in giornata. Si scatena con una doppietta nel rotondo successo contro la Pro Piacenza. A tratti tira fuori dal cilindro alcuni colpi da maestro. Segna, fornisce assist e si procura i rigori. Dove vuole arrivare l’esterno dei marmiferi? Intanto, siamo a 12 gol segnati…

Francesco Tavano (Carrarese) – 13 gol su 14 gare giocate. Leader sotto tutti i punti di vista della formazione gialloblu. Mette a segno ancora una volta una doppietta. Un autentico cannoniere, valore aggiunto per la formazione toscana.

Gianmarco De Feo (Lucchese) – Segna sempre lui, anche durante l’extra time. Settimo gol per il prodotto scuola-Milan. Pallone spizzato a centro area in uno degli ultimi assalti, attaccante che si libera di ben tre difensori e deposita sotto la traversa.

Davide Moscardelli (Pisa) – L’estremo ospite Piccardo respinge il tiro da fuori di Gucher ma deve arrendersi al tap-in del numero 9. Non ha ancora perso il vizio del gol…

Allenatore

Vito Grieco (Pro Vercelli) - La formazione biancocrociata ha assorbito la mentalità pragmatica, cinica e vincente del tecnico. L'ex allenatore della Primavera sta sfruttando al meglio il materiale umano a disposizione. La vetta dista solo 2 punti ma con due gare in meno rispetto alla capolista Carrarese.