FOCUS TMW - Serie C, la top 11 del gir. B: Caracciolo e Granoche gol decisivi

Modulo 4-3-3

Nella foto Caracciolo

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Il Pordenone non va oltre il pareggio col SudTirol e sente sul collo il fiato della concorrenza. Triestina e FeralpiSalò vincono e raggiungono in seconda piazza la Fermana, fermata sul pari dall'Albinoleffe, ad una sola lunghezza dal capolista. Nella sfida tra blasonate, il Vicenza va a vincere sul campo della Ternana. Vince in trasferta anche la Sambenedettese. Successi casalighi, invece, per Ravenna e Fano. Di seguito la Top 11 della quattordicesima giornata di campionato nel girone B di Serie C di TuttoMercatoWeb:

Portiere

Achille Coser (Albinoleffe) - L'esperto estremo difensore riesce a non subire gol su un campo ostico come quello della Fermana. Determinato e mai domo, risponde no alle conclusioni di Cognini e Misin.

Difensori

Alessandro Celli (Fano) - Punizione battuta da Lazzari, girata di testa di Vitturini che chiama ancora ad un grande intervento Scotti. Sulla respinta si genera una mischia risolta dalla deviazione vincente di Celli che regala tre punti importanti ai suoi in chiave salvezza.

Matteo Piccinni (Gubbio) - Senatore della retroguardia rossoblu, è sempre l'ultimo ad alzare bandiera bianca ma non è una sorpresa.

Alessandro Malomo (Triestina) – E’ i leader della retroguardia friulana, lascia ben poche occasioni agli attaccanti ospiti, soprattutto sulle palle alte.

Matthias Solerio (Vicenza) - Impiegato come uno dei quattro difensori nella retroguardia di mister Colella, legge bene un gran numero di palloni che giungono dalle sue parti.

Centrocampisti

Loris Zonta (Vicenza) - Sinistro chirurgico che va a concludere la sua corsa direttamente all'angolino. Pallone imprendibile per Iannarilli e rete del difinitivo 0-2.

Nicola Pavan (Renate) - Ormai è diventato una certezza. Corre, pressa e fa gol. La sua rete (destro a giro sotto l’incrocio) poteva valere tre punti pesantissimi per la formazione di Pazienza.

Francesco Rapisarda (Sambendettese) - Giocatore di qualità e quantità, diventa l'uomo della domenica con una doppietta che permette ai suoi di espugnare il campo del Virtus Verona.

Attaccanti

Andrea Caracciolo (FeralpiSalò) - Gli elogi ormai si sprecano per l’ex Brescia. Diventa sempre più letale sotto porta, ancora due gol che regalano ai gardesani il successo nel derby contro la Giana Erminio.

Pablo Granoche (Triestina) – L’ariete uruguaiano realizza la marcatura che risulterà decisiva ai fini del successo contro l’Imolese. Cecchino d'area di rigore.

Manuel Nocciolini (Ravenna) – L’ex Parma trova il gol della vittoria, direttamente su calcio di punizione, deviato dalla barriera ospite e che non lascia scampo all’incolpevole Tomei.

Allenatore

Luciano Foschi (Ravenna) – La sua squadra ha incarnato lo spirito del tecnico laziale. Una formazione combattiva che con la vittoria contro la Vis Pesaro si posiziona nei quartieri nobili della classifica.